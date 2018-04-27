اقتصادى يدعو لتوظيف علاقات السودان مع الدول الصديقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى البلاد

27 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – دعا بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الفريق الاقتصادى في حكومة الوفاق الوطنى لتوظيف علاقات السودان المتميزة مع الدول الصديقة مثل الصين وروسيا والهند وماليزيا وتركيا وغيرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى في البلاد .

وقال الجاك فى تصريح ل (سونا) اذا توفرت الارادة السياسية فى تنسيق وتبادل الادوار مع هذه الدول يمكن للسودان ان يحقق انجازات غير مسبوقة في مواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها مشيرا للانجازات التى حققها السودان في قطاع النفط ابان فترة الحصار الاقتصادي الامريكىي على البلاد بالتعاون الاقتصادي المثمر مع دولة الصين مشددا على ضرورة توظيف علاقات السودان مع هذه الدول لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب وذلك بالضغط على المجتمع الدولي اضافة الى استثمار ملفات التعاون التى تديرها الدبلوماسية السودانية وجهاز الامن والمخابرات مع امريكا والغرب بصفة عامة فى عدد من القضايا والتى من بينها مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للقارات وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم وذلك حتى يستفيد السودان من مبادرة اعفاء ديون الدول النامية المثقلة بالديون (الهيبك ) اضافة الى المساعدات المالية والمنح والقروض الميسرة من مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لدعم احتياطات البلاد من النقد الاجنبي.

سونا

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)