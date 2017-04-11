أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم التلاثاء 11 أبريل 2017

11 أبريل 2017

| صحيفة السودان

ؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 18.00جنيه

الريال السعودي : 4.75جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 19.08جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.85جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 4.86 جنيه

الجنيه الإسترليني : 22.32جنيه

الجنيه المصري : 0.98جنيه

النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان



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