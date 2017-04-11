أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم التلاثاء 11 أبريل 2017

11 أبريل 2017 | صحيفة السودان

Dollar-Euroؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 18.00جنيه

الريال السعودي : 4.75جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 19.08جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.85جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 4.86 جنيه

الجنيه الإسترليني : 22.32جنيه

الجنيه المصري : 0.98جنيه

النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان


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كتبه في يوم 11 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم التلاثاء 11 أبريل 2017

ؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 11 أبريل…

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