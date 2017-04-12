أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء 12 أبريل 2017

12 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء العناوين التالية :-

المجهر السياسي :-

* ((البشير)) يعزي ((السيسي)) في ضحايا كنيستي ((طنطا والإسكندرية)) .

* مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفتي ((الأسياد)) و((الزاوية)) لأجل غير مسمى .

* (3) مؤسسات أمريكية تبدأ إجراءات فعلية للتحويلات المالية عبر أحد البنوك .

اليوم التالي :-

* البشير : الكويت ظلت تدعم السودان دون المطالبة بسداد .

* المدعي العام يرفض ((التسوية)) في أحداث الكبابيش والحمر ويتمسك بالقانون .

* سلفاكير يوفد أحد الجنرالات الى كاودا لإنهاء خلافات عرمان وعقار والحلو .

* فرنسا تقيم معرضا لتراث مملكة نبتة في متحف اللوفر .

* الداخلية : الفريق عصمت لا يزال في منصبه وزيرا .

* التعليم العالي : ((380)) ألف مقعد للقبول في الجامعات .

* الكاروري : “علماء السودان” لا تملك برنامجا لتعدد الزوجات .

التيار :-

* مصادر : بدرية سليمان رئيسا للبرلمان .

* القوات السودانية في اليمن تكبد العدو خسائر وتحتسب شهداء وجرحى .

*تزايد تردد الشباب و النساء على العيادات النفسية .

الجريدة :-

* شعيب : إستبعدت من الحكومة بسبب الشهادة وأعرف وزراء لا يملكونها .

* حماية المستهلك : رئيس الجمهورية إفتتح مصنعا للزيوت مخالف للمواصفات .

* مصطفي عثمان إسماعيل : الإقتصاد السوداني (معوج وغير منضبط) .

* برلمانيون يوجهون إنتقادات حادة لأداء الخدمة المدنية .

* مزارعون بسنار يشكون من تقاوي عباد شمس فاسدة .

* (21) أبريل موعدا نهائيا لتوفيق أوضاع (المركبات) غير المسجلة .

المستقلة :-

* الشعبي يهدد بالإنسحاب من الحكومة .

* وكيل الصناعة : إعفاء الصادرات من رسوم الإنتاج والقيمة المضافة .

* النائب العام : المتهمون في أحداث الكبابيش والحمر معلومون للسلطات .

* القبض على (5) من عناصر الإتجار بالبشر .

* البشير والصباح يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون بين الخرطوم والكويت .

الوطن :-

* المهدي : من قتلوا الخليفة عثمان ((صحابة)) وتقديسهم أضر بالأمة .

* إرجاء مناقشة التعديلات الدستورية الى أجل غير مسمى .

* تعليق صدور صحيفتي ((الزاوية)) و((الأسياد)) .

* تحديد الجلسة الأخيرة لمحاكمة المؤسسات العلاجية بالخرطوم .

الإنتباهة :-

* ضبط (5) من قيادات الإتجار بالبشر .

* جوبا تعد قطاع الشمال بالدعم العسكري .

* حظر تجوال في واو ومقتل لواء .

* شركات الأدوية الوهمية تنصب علي (128) مليون درهم إماراتي .

* فرانسيس دينق يقترح الحكم الذاتي لأبيي .

* مناوي : ((عرمان)) متعال ومفتر و((عايزنا نمسك قرون البقرة)) .

آخر لحظة :-

* رفع حصانة (244) دستوري ونظامي ومستشار ومحامي .

* نواب ل((رئيس البرلمان)) : صعوبة المواصلات وراء تأخرنا عن الجلسة .

* البشير والصباح يعقدان جلسة مباحثات بقصر ((بيان)) .

* الداخلية : سياسات جديدة للحد من دخول حاويات المخدرات .

* فرنسا وبريطانيا وأمريكا تستضيف معرضا دوليا عن الآثار السودانية .

الأهرام اليوم :-

* توقعات بوقف المعونة الأمريكية لتمويل مشروعات بمناطق التمرد .

* الفاضل حاج سليمان : لا يوجد ما يمنع ترشح بكري حسن صالح للرئاسة .

* البشير : الصندوق الكويتي أكبر داعم لمشروعات السودان التنموية .

* (الدعم السريع) : توقيف تجاربشر بارزين بعد مواجهات خاضتها قرب الحدود الليبية المصرية .

* سفير السودان بمصر يزور السجناء السودانيين بسجن القناطر .

ألوان :-

* البشير يصل الكويت ويعقد مباحثات ثنائية في ملفات متعددة .

* النائب العام : ما جري بين الحمر والكبابيش أحداث فردية وليس نزاعا قبليا .

* مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفتي (الأسياد) و(الزاوية) .

* إرتفاع أسعار تذاكر البصات السفرية بالميناء البري في الخرطوم .

* (نداء السودان) يرفض مقترحا لأمبيكي بالجلوس مع آلية الحوار الوطني .

الصيحة :-

* القوات السودانية باليمن تحرر مواقع وتحتسب ((5)) شهداء .

* السودان يوقع قريبا شراكة إستراتيجية مع دول الخليج .

* أمين عمر : الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيا والعسكر أخذوا نصيبهم .

* حفتر يحظر دخول السودانيين الي ليبيا .

أخبار اليوم :-

* البشير يعقد مباحثات مع أمير الكويت ويهاتف السيسي لتأكيد التضامن مع مصر لمواجهة الإرهاب ويتوجه اليوم للبحرين .

* خبراء يقللون من تأثير رفع العقوبات الأمريكية .

* وصول تلس لزالنجي وآخرون للإنضمام لمسيرة السلام .

* مندوب السودان بالأمم المتحدة : إنضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية يساهم في ضبط وإستقرار الإقتصاد .

الرأي العام :-

* البشير يهاتف السيسي ويؤكد تضامن السودان مع مصر .

* أمير الكويت للرئيس : مستمرون في دعم السودان سياسيا وإقتصاديا .

* أسماء وهمية ومستندات مزورة للحصول علي عملة صعبة من المركزي .

* أمبيكي يدعو المعارضة وقطاع الشمال لمراجعة مواقفهما والإنضمام للحوار .

الصحافة :-

* قمة سودانية كويتية ومباحثات بين البشير والصباح .

* سحب تقرير لجنة التعديلات الدستورية من جدول أعمال البرلمان .

* النائب العام : أحداث سودريو النهود (فردية) و السلطات تعرف الجناة .

* (الوطني) يقف على ترتيبات إنعقاد مؤتمره التنشيطي الثاني .

الأيام :-

* الإتحاد الافريقي : لم يصلنا ما يفيد بتغيير (الشعبية) لوفدها المفاوض .

* الدعم السريع توقف مهربي بشر بعد تبادل إطلاق النيران .

* إجتماعات للمعارضة بأديس أبابا لبحث إمكانية لقاء آلية الحوار .

* الإمدادات : إنشاء مخزن أدوية بسعة 50 ألف متر مربع .

الوفاق :-

* البشير يجري مباحثات مهمة مع أمير الكويت ويتأهب لزيارة البحرين .

* الكاروري : تراجع 90% من الشباب السودانيين في صفوف داعش .

* إبراهيم محمود : حضور ((طه ونافع)) للتنشيطية رسالة مشبعة بالقيم والأخلاق .

* إيلا يدعو لتوسعة طريق مدني الخرطوم لتقليل الحوادث .

* نقابة المواصلات تنتقد حجز المركبات العامة .

السوداني :-

* القوات المسلحة تحتسب (5) شهداء و(22) جريحا في اليمن .

* البرلمان يلجأ للكراسي المتحركة لإستيعاب النواب الجدد لضيق المقاعد .

* المتحري : مصرف بدد (128) مليون درهم من الأموال المخصصة لإستيراد الأدوية .

* رجاء حسن خليفة تطالب بزيادة حصة المرأة في الحكومة .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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