أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء 12 أبريل 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء 12 أبريل 201712 أبريل 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء العناوين التالية :-
المجهر السياسي :-
* ((البشير)) يعزي ((السيسي)) في ضحايا كنيستي ((طنطا والإسكندرية)) .
* مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفتي ((الأسياد)) و((الزاوية)) لأجل غير مسمى .
* (3) مؤسسات أمريكية تبدأ إجراءات فعلية للتحويلات المالية عبر أحد البنوك .
اليوم التالي :-
* البشير : الكويت ظلت تدعم السودان دون المطالبة بسداد .
* المدعي العام يرفض ((التسوية)) في أحداث الكبابيش والحمر ويتمسك بالقانون .
* سلفاكير يوفد أحد الجنرالات الى كاودا لإنهاء خلافات عرمان وعقار والحلو .
* فرنسا تقيم معرضا لتراث مملكة نبتة في متحف اللوفر .
* الداخلية : الفريق عصمت لا يزال في منصبه وزيرا .
* التعليم العالي : ((380)) ألف مقعد للقبول في الجامعات .
* الكاروري : “علماء السودان” لا تملك برنامجا لتعدد الزوجات .
التيار :-
* مصادر : بدرية سليمان رئيسا للبرلمان .
* القوات السودانية في اليمن تكبد العدو خسائر وتحتسب شهداء وجرحى .
*تزايد تردد الشباب و النساء على العيادات النفسية .
الجريدة :-
* شعيب : إستبعدت من الحكومة بسبب الشهادة وأعرف وزراء لا يملكونها .
* حماية المستهلك : رئيس الجمهورية إفتتح مصنعا للزيوت مخالف للمواصفات .
* مصطفي عثمان إسماعيل : الإقتصاد السوداني (معوج وغير منضبط) .
* برلمانيون يوجهون إنتقادات حادة لأداء الخدمة المدنية .
* مزارعون بسنار يشكون من تقاوي عباد شمس فاسدة .
* (21) أبريل موعدا نهائيا لتوفيق أوضاع (المركبات) غير المسجلة .
المستقلة :-
* الشعبي يهدد بالإنسحاب من الحكومة .
* وكيل الصناعة : إعفاء الصادرات من رسوم الإنتاج والقيمة المضافة .
* النائب العام : المتهمون في أحداث الكبابيش والحمر معلومون للسلطات .
* القبض على (5) من عناصر الإتجار بالبشر .
* البشير والصباح يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون بين الخرطوم والكويت .
الوطن :-
* المهدي : من قتلوا الخليفة عثمان ((صحابة)) وتقديسهم أضر بالأمة .
* إرجاء مناقشة التعديلات الدستورية الى أجل غير مسمى .
* تعليق صدور صحيفتي ((الزاوية)) و((الأسياد)) .
* تحديد الجلسة الأخيرة لمحاكمة المؤسسات العلاجية بالخرطوم .
الإنتباهة :-
* ضبط (5) من قيادات الإتجار بالبشر .
* جوبا تعد قطاع الشمال بالدعم العسكري .
* حظر تجوال في واو ومقتل لواء .
* شركات الأدوية الوهمية تنصب علي (128) مليون درهم إماراتي .
* فرانسيس دينق يقترح الحكم الذاتي لأبيي .
* مناوي : ((عرمان)) متعال ومفتر و((عايزنا نمسك قرون البقرة)) .
آخر لحظة :-
* رفع حصانة (244) دستوري ونظامي ومستشار ومحامي .
* نواب ل((رئيس البرلمان)) : صعوبة المواصلات وراء تأخرنا عن الجلسة .
* البشير والصباح يعقدان جلسة مباحثات بقصر ((بيان)) .
* الداخلية : سياسات جديدة للحد من دخول حاويات المخدرات .
* فرنسا وبريطانيا وأمريكا تستضيف معرضا دوليا عن الآثار السودانية .
الأهرام اليوم :-
* توقعات بوقف المعونة الأمريكية لتمويل مشروعات بمناطق التمرد .
* الفاضل حاج سليمان : لا يوجد ما يمنع ترشح بكري حسن صالح للرئاسة .
* البشير : الصندوق الكويتي أكبر داعم لمشروعات السودان التنموية .
* (الدعم السريع) : توقيف تجاربشر بارزين بعد مواجهات خاضتها قرب الحدود الليبية المصرية .
* سفير السودان بمصر يزور السجناء السودانيين بسجن القناطر .
ألوان :-
* البشير يصل الكويت ويعقد مباحثات ثنائية في ملفات متعددة .
* النائب العام : ما جري بين الحمر والكبابيش أحداث فردية وليس نزاعا قبليا .
* مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفتي (الأسياد) و(الزاوية) .
* إرتفاع أسعار تذاكر البصات السفرية بالميناء البري في الخرطوم .
* (نداء السودان) يرفض مقترحا لأمبيكي بالجلوس مع آلية الحوار الوطني .
الصيحة :-
* القوات السودانية باليمن تحرر مواقع وتحتسب ((5)) شهداء .
* السودان يوقع قريبا شراكة إستراتيجية مع دول الخليج .
* أمين عمر : الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيا والعسكر أخذوا نصيبهم .
* حفتر يحظر دخول السودانيين الي ليبيا .
أخبار اليوم :-
* البشير يعقد مباحثات مع أمير الكويت ويهاتف السيسي لتأكيد التضامن مع مصر لمواجهة الإرهاب ويتوجه اليوم للبحرين .
* خبراء يقللون من تأثير رفع العقوبات الأمريكية .
* وصول تلس لزالنجي وآخرون للإنضمام لمسيرة السلام .
* مندوب السودان بالأمم المتحدة : إنضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية يساهم في ضبط وإستقرار الإقتصاد .
الرأي العام :-
* البشير يهاتف السيسي ويؤكد تضامن السودان مع مصر .
* أمير الكويت للرئيس : مستمرون في دعم السودان سياسيا وإقتصاديا .
* أسماء وهمية ومستندات مزورة للحصول علي عملة صعبة من المركزي .
* أمبيكي يدعو المعارضة وقطاع الشمال لمراجعة مواقفهما والإنضمام للحوار .
الصحافة :-
* قمة سودانية كويتية ومباحثات بين البشير والصباح .
* سحب تقرير لجنة التعديلات الدستورية من جدول أعمال البرلمان .
* النائب العام : أحداث سودريو النهود (فردية) و السلطات تعرف الجناة .
* (الوطني) يقف على ترتيبات إنعقاد مؤتمره التنشيطي الثاني .
الأيام :-
* الإتحاد الافريقي : لم يصلنا ما يفيد بتغيير (الشعبية) لوفدها المفاوض .
* الدعم السريع توقف مهربي بشر بعد تبادل إطلاق النيران .
* إجتماعات للمعارضة بأديس أبابا لبحث إمكانية لقاء آلية الحوار .
* الإمدادات : إنشاء مخزن أدوية بسعة 50 ألف متر مربع .
الوفاق :-
* البشير يجري مباحثات مهمة مع أمير الكويت ويتأهب لزيارة البحرين .
* الكاروري : تراجع 90% من الشباب السودانيين في صفوف داعش .
* إبراهيم محمود : حضور ((طه ونافع)) للتنشيطية رسالة مشبعة بالقيم والأخلاق .
* إيلا يدعو لتوسعة طريق مدني الخرطوم لتقليل الحوادث .
* نقابة المواصلات تنتقد حجز المركبات العامة .
السوداني :-
* القوات المسلحة تحتسب (5) شهداء و(22) جريحا في اليمن .
* البرلمان يلجأ للكراسي المتحركة لإستيعاب النواب الجدد لضيق المقاعد .
* المتحري : مصرف بدد (128) مليون درهم من الأموال المخصصة لإستيراد الأدوية .
* رجاء حسن خليفة تطالب بزيادة حصة المرأة في الحكومة .
سونا
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