رئيس مجلس النواب البحريني يخاطب جلسة البرلمان اليوم

12 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم -أكد أحمد إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني أن جسر المحبة والتواصل بين المنامة والخرطوم فاعل ومستمر على كافة المستويات وأن البحرين والسودان قيادة واحدة وشعب واحد.

وأكد الملا لدى مخاطبته اليوم جلسة المجلس الوطني حرصهم على تنمية العلاقات بين البلدين، وسعيهم جاهدين لتعزيز التعاون البرلماني على مستوى الأعضاء والأمانة العامة، مشيراً إلى جهود البرلمان السوداني في دعم التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية وما يحدث في السودان من تقدم ونماء وازدهار.

وثمن مواقف السودان تجاه قضايا المنطقة ومشاركته في التحالف العربي لدعم الشرعية والاستقرار في اليمن ودعم وامن واستقرار البحرين.

وثمن مبادرة الرئيس البشير حول الحوار الوطني، مؤكداً دعمهم لجميع المبادرات الوطنية في السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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