د. بابكر محمد توم زيارة الرئيس للكويت والبحرين تسهم في زيادة الاستثمار في السودان

12 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – وصف دكتور بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبير الاقتصادي المعروف العلاقات السودانية الكويتية بالأزلية والتاريخية، مشيراً إلى أن الكويت لديها عدة مشاريع بالسودان وتمول صندوق إعمار تنمية الشرق.

وقال في تصريح لـ”سونا” حول زيارة الرئيس للكويت، إن الصندوق الكويتي للتنمية شهد نجاحات كبيرة في مجال الاستثمار العربي، وإن الكويت من أبرز الدول التي تنوع مواردها بالاستثمار بالعالم ويجب على السودان الاستفادة منها في الاستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها .

وأشار إلى الاستثمارات الكويتية في السودان ومنها العمارة الكويتية بالخرطوم وإنشاء مدينة النيل الأزرق والشركة الكويتية للدواجن، ومشروع سكر كنانة كما تسهم الكويت من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس للكويت بداية لتدفقات استثمارية جديدة. وتقدر الاستثمارات الكويتية في السودان بنحو 5 مليارات دولار.

وحول زيارة الرئيس للبحرين بعد الكويت قال د. بابكر إن البحرين تعتبر من أكبر مراكز المال المتطورة في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل بها كفاءات سودانية وهذا يعتبر وجه مشرق للسودان والسودانيين، مشيراً إلى أن البحرين ترحب دائماً بالعمالة السودانية.

وأوضح أن البحرين لديها مراكز بحوث مالية في مجال الأسهم والبورصات يجب الاستفادة منها، كما تستند على معايير أسواق المال والصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من البحرين في الاستثمار في المجال الزراعي.

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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