رئيس الجمهوربة يمتدح دور الصناديق الكويتية في دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد

12 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الكويت – إمتدح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الدور الذي تقوم به الصناديق العربية والكويتية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .

وأمَّن لدى لقائه اليوم بمقر إقامته بقصر بيان في ختام زيارته لدولة الكويت السيد عبد اللطيف يوسف الحمد مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، على الدور الكبير للصندوق في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .

وأوضح الحمد في تصريح لـ”سونا” أنه أطلع رئيس الجمهورية على المشروعات المستقبلية التي يعتزم الصندوق تنفيذها في السودان والتي تشمل مجالات المياه والكهرباء والزراعة والخدمات الاجتماعية. وأضاف الحمد أن السودان يشكل أهمية كبيرة وأن الصندوق يعطي أولوية لمشروعاته.

إلى ذلك التقى السيد رئيس الجمهورية بمقر إقامته بقصر بيان، السيد عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية حيث بحث اللقاء، وفقاً للبدر، موقف تنفيذ المشروعات السابقة والمشروعات التي سيتم الشروع في تمويلها وعلى رأسها مشروع كهرباء الباقير والذي يتم تمويله بالمشاركة مع الصندوق السعودي. مبيناً أن مشروع كهرباء الباقير مهم لخدمة الاقتصاد السوداني خاصة في ظل زيادة الطلب على الكهرباء.

ونوَّه البدر إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد طلب من الصندوق تمويل مشروع نقل المياه إلى بورتسودان مشيراً إلى أن مشاريع المياه أساسية في العمل العربي وتأخذ أولوية، مؤكداً أن الصندوق بعد رفع الحصار يحاول جاهداً تلبية الطلبات المقدمة منه.

واستقبل رئيس الجمهورية ايضا بمقر اقامته السيد بدر محمد السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وبحث معه أهمية التعاون المشترك في المشاريع المختلفة.

وأوضح السعد أن رئيس الجمهورية أكد له أن المناخ بالسودان مهيأ لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وإشار إلى تاريخ الهيئة في تمويل المشروعات بالسودان وعلى رأسها شركة سكر كنانة وأن الهيئة تعتزم تمويل مشروعات أخرى جديدة بجانب دخولها في مشاريع الأمن الغذائي العربي.

سونا

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