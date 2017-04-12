رئيس الجمهوربة يمتدح دور الصناديق الكويتية في دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد

12 أبريل 2017 | صحيفة السودان

الكويت – إمتدح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الدور الذي تقوم به الصناديق العربية والكويتية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .
وأمَّن لدى لقائه اليوم بمقر إقامته بقصر بيان في ختام زيارته لدولة الكويت السيد عبد اللطيف يوسف الحمد مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، على الدور الكبير للصندوق في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .
وأوضح الحمد في تصريح لـ”سونا” أنه أطلع رئيس الجمهورية على المشروعات المستقبلية التي يعتزم الصندوق تنفيذها في السودان والتي تشمل مجالات المياه والكهرباء والزراعة والخدمات الاجتماعية. وأضاف الحمد أن السودان يشكل أهمية كبيرة وأن الصندوق يعطي أولوية لمشروعاته.
إلى ذلك التقى السيد رئيس الجمهورية بمقر إقامته بقصر بيان، السيد عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية حيث بحث اللقاء، وفقاً للبدر، موقف تنفيذ المشروعات السابقة والمشروعات التي سيتم الشروع في تمويلها وعلى رأسها مشروع كهرباء الباقير والذي يتم تمويله بالمشاركة مع الصندوق السعودي. مبيناً أن مشروع كهرباء الباقير مهم لخدمة الاقتصاد السوداني خاصة في ظل زيادة الطلب على الكهرباء.
ونوَّه البدر إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد طلب من الصندوق تمويل مشروع نقل المياه إلى بورتسودان مشيراً إلى أن مشاريع المياه أساسية في العمل العربي وتأخذ أولوية، مؤكداً أن الصندوق بعد رفع الحصار يحاول جاهداً تلبية الطلبات المقدمة منه.
واستقبل رئيس الجمهورية ايضا بمقر اقامته السيد بدر محمد السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وبحث معه أهمية التعاون المشترك في المشاريع المختلفة.
وأوضح السعد أن رئيس الجمهورية أكد له أن المناخ بالسودان مهيأ لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وإشار إلى تاريخ الهيئة في تمويل المشروعات بالسودان وعلى رأسها شركة سكر كنانة وأن الهيئة تعتزم تمويل مشروعات أخرى جديدة بجانب دخولها في مشاريع الأمن الغذائي العربي.

سونا

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
0 views




كتبه في يوم 12 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

رئيس الجمهوربة يمتدح دور الصناديق الكويتية في دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد

الكويت – إمتدح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الدور الذي تقوم به الصناديق العربية والكويتية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

المؤتمر الوطني: السودان أصبح أمل العالم في الاستقرار

الخرطوم – قطع المؤتمر الوطني بأن علاقات البلاد الخارجية تمضي بصورة أفضل، مشدداً على أن البلاد أصبحت أمل العالم في…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

د. بابكر محمد توم زيارة الرئيس للكويت والبحرين تسهم في زيادة الاستثمار في السودان

الخرطوم – وصف دكتور بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبير الاقتصادي المعروف العلاقات السودانية الكويتية بالأزلية والتاريخية، مشيراً…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس مجلس النواب البحريني يخاطب جلسة البرلمان اليوم

الخرطوم -أكد أحمد إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني أن جسر المحبة والتواصل بين المنامة والخرطوم فاعل ومستمر على كافة…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء 12 أبريل 2017

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء العناوين التالية :- المجهر السياسي :- * ((البشير)) يعزي ((السيسي)) في…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم التلاثاء 11 أبريل 2017

ؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 11 أبريل…

11 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل