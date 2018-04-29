بدأ أعمال التنفيذي لـ«العربية للتنمية الإدارية» على المستوى الوزاري

29 أبريل 2018 | صحيفة السودان

القاهرة – بدأت أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ 107، اليوم الأحد 29 إبريل، في القاهرة، بحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المجلس التنفيذي، وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يتألف المجلس من سبعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمنظمة لمدة سنتين، وبرئاسة وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان، بحضور مدير عام المنظمة د.ناصر الهتلان القحطاني، وممثلي الدول الأعضاء من السودان, المغرب،قطر، الإمارات، سلطنة عمان، ومصر.

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، وتقرير انجازات المنظمة لعام 2017 والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي لعام 2017 وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة للعام 2017 ورد الإدارة العامة على التقرير.

وبحث الاجتماع الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019 ـ 2020، ووضع تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة، الموافقة على المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة ورفعة إلى الجمعية العمومية لاعتماده، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

وفي كلمته إلى الاجتماع قال وزير الخدمة المدني السعودي: “أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ومحبة الشعب السعودي، وألتقي بكم بهدف سامي يتمثل في تنمية وتطوير أجهزة الخدمة المدنية والارتقاء بمستوى أدائها وتحقيق أهدافها السامية في بلداننا العربية، وذلك ما نسعى إليه جاهدين من أجل تنمية حاضرنا وحرصًا منا على مستقبل الأجيال القادمة عبر تثبيت دعائم التنمية الإدارية والإصلاح الإداري التي هي جزء من التنمية الشاملة في بلداننا”.

وأضاف سليمان بن عبدالله الحمدان: “نجتمع اليوم على أرض الكنانة مصر مقدرين من واقع المسئولية الملقاة على عاتقنا أهمية تطوير ورفع سقف التنمية الإدارية العربية وما يتطلب ذلك من توجيه الجهود إلى المزيد من رسم السياسات العامة والاستراتيجيات الشاملة لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف وتحقيق ما نتطلع إليه من غايات للارتقاء بمستوى التنمية الإدارية عبر العمل التنموي والتطويري المشترك القائم على رفع مستوى الإنتاجية وإعداد كفاءات وتنمية وتطوير المواهب وصقل روح الإبداع ودعمها لدى الكادر الوظيفي لتحقيق ما تحرص عليه قياداتنا من تعاون بين دولنا العربية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة بما يقود في نهاية المطاف إلى تنمية إدارية ناجحة ذات بيئة عمل واعدة ومحفزة يتصدرها جيل من القيادات المميزة في عالمنا العربي وهو ما نسعى إليه عبر أهداف المنظمة الإستراتيجية المتمثلة في دعم مؤسسات التنمية الإدارية العربية وتنمية ممارسات وأداء الإدارات العربية العليا ودعم صانعي السياسات الاقتصادية والتنموية وتطوير التعليم الإداري ومؤسساته في بلداننا العربية باسمكم نشكر جمهورية مصر العربية”.

ووجه وزير الخدمة المدني السعودي شكر المنظمة والحاضرين إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع وما لمسوه جميعا من حسن الاستقبال والحفاوة والتكريم، كما قدم الشكر لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر الهتلان القحطاني، والعاملين بها على كافة الجهود للوصول إلى نتائج.

شارك في الاجتماع جمهورية السودان ويمثلها وزير تنمية الموارد البشرية د.الصادق الهادي عبدالرحمن المهدي. وسلطنة عمان يمثلها وزير الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون ، والإمارات العربية المتحدة ويمثلها مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية د.عبد الرحمن العور، والمملكة المغربية يمثلها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة د.محمد بنعبد القادر، ودولة قطر ويمثلها الوكيل المساعد بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عبدالله مسلم الدوسري، وجمهورية مصر العربية ويمثلها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة حلمي السعيد.

وكالات

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