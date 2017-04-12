الرئيس عمر البشير يصل البحرين في زيارة رسمية

12 أبريل 2017 | صحيفة السودان

المنامة – وصل الرئيس السوداني عمر البشير، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية (المنامة)، قادماً من الكويت، وذلك في زيارة رسمية لمملكة البحرين، تستغرق يومين.
وكان عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في استقبال الرئيس السوداني بمطار المنامة الدولي، من المسئولين بالدولة وسفير السودان بالمنامة.
ويجري الرئيس السوداني -خلال الزيارة- مباحثات ثنائية مع عاهل البحرين، كما يزور والوفد المرافق له مجلس التنمية الاقتصادية بالمنامة.

وكالات

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كتبه في يوم 12 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

الرئيس عمر البشير يصل البحرين في زيارة رسمية

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