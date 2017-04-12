السويد تستأنف الدعم التنموي للسودان وتدفع بـ126 مليون يورو

12 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت وكالة التعاون التنموي السويدية،عن استئناف الدعم التنموي للسودان، عقب اتفاقها مع الحكومة السودانية على برنامج تنفيذي للتعاون التنموي بين البلدين، بقيمة 126 مليون يورو.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الخارجية السودانية قريب الله خضر اليوم الأربعاء، أن مديرعام الشؤون الأوروبية والأميركية بالخارجية السودانية محمد عيسى إيدام، بحث مع السفير السويدي بالخرطوم، هانس هنريك،

البرامج المستقبلية خلال الفترة المقبلة ، بما في ذلك تبادل الزيارات على المستوى الوزاري والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الاقتصادي السوداني السويدي بالسويد.

وأعرب إيدام عن شكر بلاده للسويد لإستئنافها الدعم التنموي من وكالة التعاون التنموي السويدية (SIDA)، والإتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون التنموي بين البلدين خلال الفترة من 2017 إلى 2022 بقيمة 126 مليون يورو.

وأشاد إيدام بالتطورالمضطرد في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى مخرجات ونتائج إجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين والتي انعقدت في استكهولم خلال نوفمبر الماضي.

من جانبه أكد السفير السويدي هانس هنريك، على ضرورة تواصل العمل من أجل تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا محل اهتمام البلدين، مشيراً إلى أن وكالة التنمية السويدية ستعمل مع مؤسسات الدوله المختلفة لتصميم البرنامج التنفيذي ومتابعة تنفيذه على النحو المطلوب.

ولفت هنريك إلى زيارة مرتقبة لعدد من رجال الأعمال من السويد للسودان، وكذلك الجهود المبذولة لعقد الملتقى الإقتصادي في استكهولم والتعاون في المجالات الصحية وقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وعقدت في الخرطوم 2015 أولى أعمال للجنة التشاور السياسي بين السودان والسويد،حيث اتفق البلدين على تعزيز التعاون التنموي والإنساني والاقتصادي والاستثماري.

وكالات

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