السويد تستأنف الدعم التنموي للسودان وتدفع بـ126 مليون يورو

12 أبريل 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت وكالة التعاون التنموي السويدية،عن استئناف الدعم التنموي للسودان، عقب اتفاقها مع الحكومة السودانية على برنامج تنفيذي للتعاون التنموي بين البلدين، بقيمة 126 مليون يورو.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الخارجية السودانية قريب الله خضر اليوم الأربعاء، أن مديرعام الشؤون الأوروبية والأميركية بالخارجية السودانية محمد عيسى إيدام، بحث مع السفير السويدي بالخرطوم، هانس هنريك،

البرامج المستقبلية خلال الفترة المقبلة ، بما في ذلك تبادل الزيارات على المستوى الوزاري والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الاقتصادي السوداني السويدي بالسويد.

وأعرب إيدام عن شكر بلاده للسويد لإستئنافها الدعم التنموي من وكالة التعاون التنموي السويدية (SIDA)، والإتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون التنموي بين البلدين خلال الفترة من 2017 إلى 2022 بقيمة 126 مليون يورو.

وأشاد إيدام بالتطورالمضطرد في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى مخرجات ونتائج إجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين والتي انعقدت في استكهولم خلال نوفمبر الماضي.

من جانبه أكد السفير السويدي هانس هنريك، على ضرورة تواصل العمل من أجل تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا محل اهتمام البلدين، مشيراً إلى أن وكالة التنمية السويدية ستعمل مع مؤسسات الدوله المختلفة لتصميم البرنامج التنفيذي ومتابعة تنفيذه على النحو المطلوب.

ولفت هنريك إلى زيارة مرتقبة لعدد من رجال الأعمال من السويد للسودان، وكذلك الجهود المبذولة لعقد الملتقى الإقتصادي في استكهولم والتعاون في المجالات الصحية وقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وعقدت في الخرطوم 2015 أولى أعمال للجنة التشاور السياسي بين السودان والسويد،حيث اتفق البلدين على تعزيز التعاون التنموي والإنساني والاقتصادي والاستثماري.

وكالات

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
1 views




تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

السويد تستأنف الدعم التنموي للسودان وتدفع بـ126 مليون يورو

الخرطوم – أعلنت وكالة التعاون التنموي السويدية،عن استئناف الدعم التنموي للسودان، عقب اتفاقها مع الحكومة السودانية على برنامج تنفيذي للتعاون…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

الرئيس عمر البشير يصل البحرين في زيارة رسمية

المنامة – وصل الرئيس السوداني عمر البشير، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية (المنامة)، قادماً من الكويت، وذلك…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

إجازة توصيات لجنة معالجة أوضاع سيارات السودانيين العائدين من دولة ليبيا

الخرطوم – أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم قرارا تم…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الجمهوربة يمتدح دور الصناديق الكويتية في دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد

الكويت – إمتدح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الدور الذي تقوم به الصناديق العربية والكويتية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

المؤتمر الوطني: السودان أصبح أمل العالم في الاستقرار

الخرطوم – قطع المؤتمر الوطني بأن علاقات البلاد الخارجية تمضي بصورة أفضل، مشدداً على أن البلاد أصبحت أمل العالم في…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

د. بابكر محمد توم زيارة الرئيس للكويت والبحرين تسهم في زيادة الاستثمار في السودان

الخرطوم – وصف دكتور بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبير الاقتصادي المعروف العلاقات السودانية الكويتية بالأزلية والتاريخية، مشيراً…

12 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل