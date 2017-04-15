أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 15 أبريل 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 15 أبريل 201715 أبريل 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:-
الصحافة:-
* الخارجية المندوب المصري بمجلس الأمن أثار موضوعات قديمة .
* استئناف مفاوضات المنطفتين خلال أيام .
* والي شمال كردفان يقود مساعي الصلح بين “الكبابيش” و”الحمر ” .
* منشق عن عبدالواحد يدعو النازحين للعودة الي مناطقهم .
الوفاق :-
* وفد سوداني لأديس لحسم قضايا الحدود مع اثيوبيا .
* جولة جديدة للتفاوض حول المنطقتين خلال أيام .
* التخطيط لزيادة المساحة المزروعة بمشروع الجزيرة الي 500 ألف فدان .
المستقلة :-
* حسين الهندي بديلا للدقير في رئاسة الجمهورية .
* البشير يمنح البحرين قطعة أرض لتشييد سفارتها بالخرطوم .
* اكتشاف مواقع أثرية عمرها 4 آلاف عام بحلفا .
* غضب بسبب نقل الإعلام المصري لصلاة الجمعة من حلايب .
الجريدة :-
* نقص في القضاة بالأبيض وتذمر من اجراءات الأراضي .
* عاصفة ترابية تضرب الخرطوم وتؤثر جزئيا علي حركة الطيرن .
* مؤتمر البجا القومي يتهم الوطني بالمراوغة في اعلان التشكيل الحكومي .
* لجنة برلمانية تتقصي اختراق جرافات مصرية لمياه السودان .
* خبراء يطالبون بإعطاء الغابات صفة (هيئة قومية ) .
التيار :-
* مصر تنقل صلاة الجمعة من حلايب …. وسودانيون : كفي استفزازا
* المستقلون يستقطبون نوابا من أحزاب سياسية بالبرلمان لانشاء كتلة .
* اكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الكنترول 5 آلاف معلم لتصحيح امتحانات الشهادة السودانية .
* استقبال رسمي لمبارك الفاضل في مدينة كادوقلي .
الصيحة :-
* الخرطوم : خروج بعض المسكوت عنه وراء الأزمة مع القاهرة .
* انفجار بمخزن للذخيرة في مقر الأمن يثير الذعر في الأبيض .
* قوات مشار تسيطر علي راجا وحاكم الولاية يقود القتال لاستردادها .
* شورى “الحوازمة” يطالب بمحاكمة مرتكبي مجزرة الحجيرات .
اليوم التالي :-
* اجتماع مفصلي لممثلي “الأصل ” في الحكومة مع الحسن الميرغني .
* الحكومة تعد باستمرار بفتح الممرات الإنسانية إلي الجنوب .
* زيادة المساحة المزروعة في مشروع الجزيرة الي 500 ألف فدان .
المجهر السياسي:-
* “الحسن الميرغني يستدعي قيادات حزبه لاجتماع اليوم لتحديد المشاركة بالحكومة.
* الوساطة الأفريقية تطالب مجلس النوبة بتسمية قنوات اتصال رسمية .
* بدء أعمال كنترول الشهادة الثانوية والتصحيح الأسبوع القادم .
* والي غرب كردفان يكشف عن تورط تنظيمين مسلحين في نزاع الحمر والكبابيش .
* “عبد الملك البرير ” : حريصون ان تكون العلاقات مع مصر جيدة .
ألوان :-
* نائب سلفاكير يحذر من انهيار الدولة ويقر بأن اتفاق السلام يقف علي ساق واحدة .
* استمرار قطوعات المياه بعدد من أحياء الخرطوم واستياء وسط المواطنين.
* (حميدتي ) :سنستوعب أبناء الشمال والشرق في الدعم السريع.
* الحكومة : ملتزمون بموجهات الآلية الافريقية للمفاوضات بشأن المنطقتين .
* صحيفة جنوب افريقية : تحسن كبير للأوضاع في دارفور .
الأهرام اليوم :-
* الخارجية ترد علي نفي القاهرة بدعمها استمرار العقوبات علي السودان.
* ابراهيم الأمين : السودان يمر بمرحلة معقدة لكنها مبشرة بالسلام .
* البرلمان يزور حلايب قريبا .
* مصر تنفي دعمها استمرار العقوبات الدولية علي السودان.
آخر لحظة :-
* العدل تتراجع وتعيد 26 مستشارا مفصولا الي الخدمة .
* حميدتي قواتنا قومية وتستوعب كل الشباب .
* الحكومة :جولة للتفاوض حول المنطقتين قريبا .
* في تصعيد جديد ..القاهرة : حلايب وشلاتين جزء لايتجزأ من مصر .
* باحث : السودان مهبط التوراة وليس مصر.
السوداني :-
* نائب الرئيس يخلي مكتبه بمجلس الوزراء .
* “الوطني ” يستبعد الشراكة في الولاة والمعتمدين .
* قنوات مصرية تنقل صلاة الجمعة من حلايب بتوجيه من رئيس الوزراء .
* هيئة الحج توقف( 12) وكالة وبدء وصول ايرادات الاوقاف بالسعودية .
* كاستيلو : مسؤولون جنوبيون يتخذون قرارات مصرية تحت تأثير الكحول.
الانتباهة :-
* الجيش المصري يطلق النار علي سوداني في حلايب.
* مقتل العشرات من متمردي العدل والمساواة في راجا.
* قيادات عسكرية وسياسية تؤيد سحب جميع الملفات من عرمان.
* مجلة أمريكية : السيسي لايصلح شريكا لأمريكا .
الوطن :-
* اقرار ب”دفع الديات” بدلا عن تقديم المتورطين في أحداث الكبابيش والحمر .
* سعد بعود للخرطوم حاملا قائمة جديدة من الميرغني للمشاركة في الحكومة .
* القنوات المصرية تنقل صلاة الجمعة من مسجد حلايب وشلاتين .
الرأي العام :-
* سجال بين الخرطوم والقاهرة حول موقف مصر من العقوبات .
* هاورن وناظر الكبابيش يصلان ديار الحمر لاكمال الصلح.
* قيادي منشق من عبدالواحد: آن الأوان للسلام .
* بدء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية في 40 مدرسة بالخرطوم.
أخبار اليوم :-
* انفجار داو في مخزن للذخيرة بمعسكر لجهاز الأمن بالأبيض .
* الفريق حميدتي : أسهمنا في إنهاء القتال بين الحمر والكبابيش ومعسكرات للدعم السريع بالولايات.
* ابراهيم محمود : المؤتمر الوطني حقق أكبر أهدافه الاستراتيجية.
سونا
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