أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 15 أبريل 2017

15 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:-

الصحافة:-

* الخارجية المندوب المصري بمجلس الأمن أثار موضوعات قديمة .

* استئناف مفاوضات المنطفتين خلال أيام .

* والي شمال كردفان يقود مساعي الصلح بين “الكبابيش” و”الحمر ” .

* منشق عن عبدالواحد يدعو النازحين للعودة الي مناطقهم .

الوفاق :-

* وفد سوداني لأديس لحسم قضايا الحدود مع اثيوبيا .

* جولة جديدة للتفاوض حول المنطقتين خلال أيام .

* التخطيط لزيادة المساحة المزروعة بمشروع الجزيرة الي 500 ألف فدان .

المستقلة :-

* حسين الهندي بديلا للدقير في رئاسة الجمهورية .

* البشير يمنح البحرين قطعة أرض لتشييد سفارتها بالخرطوم .

* اكتشاف مواقع أثرية عمرها 4 آلاف عام بحلفا .

* غضب بسبب نقل الإعلام المصري لصلاة الجمعة من حلايب .

الجريدة :-

* نقص في القضاة بالأبيض وتذمر من اجراءات الأراضي .

* عاصفة ترابية تضرب الخرطوم وتؤثر جزئيا علي حركة الطيرن .

* مؤتمر البجا القومي يتهم الوطني بالمراوغة في اعلان التشكيل الحكومي .

* لجنة برلمانية تتقصي اختراق جرافات مصرية لمياه السودان .

* خبراء يطالبون بإعطاء الغابات صفة (هيئة قومية ) .

التيار :-

* مصر تنقل صلاة الجمعة من حلايب …. وسودانيون : كفي استفزازا

* المستقلون يستقطبون نوابا من أحزاب سياسية بالبرلمان لانشاء كتلة .

* اكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الكنترول 5 آلاف معلم لتصحيح امتحانات الشهادة السودانية .

* استقبال رسمي لمبارك الفاضل في مدينة كادوقلي .

الصيحة :-

* الخرطوم : خروج بعض المسكوت عنه وراء الأزمة مع القاهرة .

* انفجار بمخزن للذخيرة في مقر الأمن يثير الذعر في الأبيض .

* قوات مشار تسيطر علي راجا وحاكم الولاية يقود القتال لاستردادها .

* شورى “الحوازمة” يطالب بمحاكمة مرتكبي مجزرة الحجيرات .

اليوم التالي :-

* اجتماع مفصلي لممثلي “الأصل ” في الحكومة مع الحسن الميرغني .

* الحكومة تعد باستمرار بفتح الممرات الإنسانية إلي الجنوب .

* زيادة المساحة المزروعة في مشروع الجزيرة الي 500 ألف فدان .

المجهر السياسي:-

* “الحسن الميرغني يستدعي قيادات حزبه لاجتماع اليوم لتحديد المشاركة بالحكومة.

* الوساطة الأفريقية تطالب مجلس النوبة بتسمية قنوات اتصال رسمية .

* بدء أعمال كنترول الشهادة الثانوية والتصحيح الأسبوع القادم .

* والي غرب كردفان يكشف عن تورط تنظيمين مسلحين في نزاع الحمر والكبابيش .

* “عبد الملك البرير ” : حريصون ان تكون العلاقات مع مصر جيدة .

ألوان :-

* نائب سلفاكير يحذر من انهيار الدولة ويقر بأن اتفاق السلام يقف علي ساق واحدة .

* استمرار قطوعات المياه بعدد من أحياء الخرطوم واستياء وسط المواطنين.

* (حميدتي ) :سنستوعب أبناء الشمال والشرق في الدعم السريع.

* الحكومة : ملتزمون بموجهات الآلية الافريقية للمفاوضات بشأن المنطقتين .

* صحيفة جنوب افريقية : تحسن كبير للأوضاع في دارفور .

الأهرام اليوم :-

* الخارجية ترد علي نفي القاهرة بدعمها استمرار العقوبات علي السودان.

* ابراهيم الأمين : السودان يمر بمرحلة معقدة لكنها مبشرة بالسلام .

* البرلمان يزور حلايب قريبا .

* مصر تنفي دعمها استمرار العقوبات الدولية علي السودان.

آخر لحظة :-

* العدل تتراجع وتعيد 26 مستشارا مفصولا الي الخدمة .

* حميدتي قواتنا قومية وتستوعب كل الشباب .

* الحكومة :جولة للتفاوض حول المنطقتين قريبا .

* في تصعيد جديد ..القاهرة : حلايب وشلاتين جزء لايتجزأ من مصر .

* باحث : السودان مهبط التوراة وليس مصر.

السوداني :-

* نائب الرئيس يخلي مكتبه بمجلس الوزراء .

* “الوطني ” يستبعد الشراكة في الولاة والمعتمدين .

* قنوات مصرية تنقل صلاة الجمعة من حلايب بتوجيه من رئيس الوزراء .

* هيئة الحج توقف( 12) وكالة وبدء وصول ايرادات الاوقاف بالسعودية .

* كاستيلو : مسؤولون جنوبيون يتخذون قرارات مصرية تحت تأثير الكحول.

الانتباهة :-

* الجيش المصري يطلق النار علي سوداني في حلايب.

* مقتل العشرات من متمردي العدل والمساواة في راجا.

* قيادات عسكرية وسياسية تؤيد سحب جميع الملفات من عرمان.

* مجلة أمريكية : السيسي لايصلح شريكا لأمريكا .

الوطن :-

* اقرار ب”دفع الديات” بدلا عن تقديم المتورطين في أحداث الكبابيش والحمر .

* سعد بعود للخرطوم حاملا قائمة جديدة من الميرغني للمشاركة في الحكومة .

* القنوات المصرية تنقل صلاة الجمعة من مسجد حلايب وشلاتين .

الرأي العام :-

* سجال بين الخرطوم والقاهرة حول موقف مصر من العقوبات .

* هاورن وناظر الكبابيش يصلان ديار الحمر لاكمال الصلح.

* قيادي منشق من عبدالواحد: آن الأوان للسلام .

* بدء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية في 40 مدرسة بالخرطوم.

أخبار اليوم :-

* انفجار داو في مخزن للذخيرة بمعسكر لجهاز الأمن بالأبيض .

* الفريق حميدتي : أسهمنا في إنهاء القتال بين الحمر والكبابيش ومعسكرات للدعم السريع بالولايات.

* ابراهيم محمود : المؤتمر الوطني حقق أكبر أهدافه الاستراتيجية.

سونا

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