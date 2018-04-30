إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم بنسبة نجاح87%

30 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اليوم بقاعة الشهيد علي الجيلاني بالوزارة نتيجة شهادة الأساس للعام 2018م حيث بلغت نسبة النجاح87% مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت نسبة النجاح فيه 85,5% بنسبة زيادة 1,5 % .

وقال وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم دكتور فرح مصطفي خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي إن العام الدراسي شهد استقرارا أكاديميا كما ان الولاية استعدت باكرا للعام الدراسي الجديد ، مشيدا بالدور الكبير الذي قدمه المعلمون لإنجاح العام الدراسي ، كما ان إسناد ودعم والي الخرطوم وحكومته كان له الدور الكبير في تحقيق نسبة النجاح الباهرة متمنيا للطلاب مزيدا من التوفيق والتقدم في مشوارهم التعليمي.

وأكد الوزيرأن نسبة النجاح في المدارس الحكومية بلغت 87,3% والمدارس الخاصة 86,8% مشيرا الى أن عدد التلاميذ الممتحنين بلغ 156.822 تلميذا وتلميذة بينما كان عددهم العام الماضي 150.000 تلميذ وتلميذة.

واضاف الوزير ان الاستقرار الدراسي انعكس ايجابا على ما تحقق من نجاح كبير.

سونا

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