إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم بنسبة نجاح87%

30 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اليوم بقاعة الشهيد علي الجيلاني بالوزارة نتيجة شهادة الأساس للعام 2018م حيث بلغت نسبة النجاح87% مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت نسبة النجاح فيه 85,5% بنسبة زيادة 1,5 % .
وقال وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم دكتور فرح مصطفي خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي إن العام الدراسي شهد استقرارا أكاديميا كما ان الولاية استعدت باكرا للعام الدراسي الجديد ، مشيدا بالدور الكبير الذي قدمه المعلمون لإنجاح العام الدراسي ، كما ان إسناد ودعم والي الخرطوم وحكومته كان له الدور الكبير في تحقيق نسبة النجاح الباهرة متمنيا للطلاب مزيدا من التوفيق والتقدم في مشوارهم التعليمي.
وأكد الوزيرأن نسبة النجاح في المدارس الحكومية بلغت 87,3% والمدارس الخاصة 86,8% مشيرا الى أن عدد التلاميذ الممتحنين بلغ 156.822 تلميذا وتلميذة بينما كان عددهم العام الماضي 150.000 تلميذ وتلميذة.
واضاف الوزير ان الاستقرار الدراسي انعكس ايجابا على ما تحقق من نجاح كبير.

سونا

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 30 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

الرئيس البشير يصدر قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد وإغلاق (13) بعثة دبلوماسية

الخرطوم أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية مساء الأربعاء قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد ترشيدا للإنفاق الذي…

3 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الاستثمار: إلغاء تراخيص ونزع الأراضي التي لم تستغل من المستثمرين

الخرطوم – أكد وزير الاستثمار مبارك الفاضل اتخاذ قرار بإلغاء تراخيص ونزع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم تستغل من المستثمرين…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الدولة بالنفط: الأولوية لتوفير الوقود للموسم الزراعي

الخرطوم – أكد وزير الدولة بالنفط والغاز المهندس سعد الدين حسين البشرى أن من أولويات وزارته توفير الوقود للموسم الزراعي…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بعد تصاعد المطالب.. السودان يقيّم مشاركته بحرب اليمن

الخرطوم – قال وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية علي محمد سالم إن بلاده تعكف هذه الأيام على دراسة لتقييم مشاركة…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ اليوم زيارة إلى السودان

الخرطوم – وصل رئيس الوزراء الإثيوبي،دكتور أبي أحمد ، إلى البلاد، اليوم في أول زيارة رسمية له للسودان تستغرق يومين…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور إنجاز للدبلوماسية القطرية

الخرطوم- أكد مجدي خلف الله، رئيس مكتب سلام دارفور، أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل