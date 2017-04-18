أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18 أبريل 201718 أبريل 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية :-
الجريدة :-
* العاملون بمستشفي ود مدني يضربون عن العمل .
* العطش يضرب (4) آلاف مزرعة بأمري الجديدة .
* البشير يدعو لإنشاء محاكم خاصة بالقضايا الصحية في الولايات .
* البرلمان يمرر تقرير ((التعديلات الدستورية)) في جلسة عاصفة .
* أمين حسن عمر يستنكر إعتراض برلمانيين علي لغة الترابي .
المستقلة :-
* الحكومة تطالب مصر بالجلوس لمعالجة قضية حلايب .
* الأمة القومي يحدد موعدا لمؤتمره العام .
* بركة يحذر مستغلي وسائل التواصل الإجتماعي من الزج بالقبائل في الصراعات بغرب كردفان .
* قرار من الشرطة برفع حصانة منسوبيها المخالفين ونقيب المحامين يعتبره إنتصارا للقانون .
* الوطني : المرحلة المقبلة تحتاج الي “التجرد” .
* برلمانيون يحذرون من فوضي دينية على خلفية تعديلات بالدستور .
الأهرام اليوم :-
* اللواء الهادي بشري : يجب ألا نكرر خطأ حل جهاز أمن نميري .
* برطم : رئيس البرلمان يعامل النواب ك((طلبة المدارس)) .
* الجيش : مشاركة السودان في (آفريكوم) خطوة لسحبه من قائمة الإرهاب .
* قرار بمنع زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بولاية الخرطوم .
* البشير يوجه بتخصيص بند مفتوح لتعيين الأطباء .
* مسيحية بالبرلمان ترفض التمييز بين المسلمين والديانات الأخري في الدستور .
اليوم التالي :-
* ((الحريات)) تعطل إعلان الحكومة والشعبي يتحمل المسؤولية .
* الخرطوم تعلن إجراءات جديدة لحماية مرضى الكلى السودانيين في القاهرة .
* الدفع ب((300)) سيارة من قوات الدعم السريع لمناطق الكبابيش والحمر .
* الطيران المدني : حركة الطيران لم تتأثر بمناورات مروي .
* نظام ((الكسر)) يؤدي الي إنهيار سوق المحصول في القضارف .
* استمرار أزمة البنزين في شندي .
السوداني :-
* البشير يعقد إجتماعا مغلقا لخمس ساعات بشأن الدواء .
* غرق (9) أفراد من أسرتين بشمال دنقلا وخشم القربة .
* إرجاء إعلان تشكيل الحكومة لتعثر المفاوضات مع (الشعبي) .
* نجاة مسؤول بجنوب كردفان من محاولة إغتيال أثناء نومه .
* قيادات جبال النوبة ترفض المشاركة في التفاوض ضمن وفد عرمان .
الإنتباهة :-
* منع مشايخ حلايب من التعامل مع الإعلام السوداني .
* سلفاكير يفوض ((تعبان)) لحل أزمة ((الشعبية)) .
* ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بكسلا .
* الرئيس : (لا نريد أي طبيب عاطلا عن العمل ) .
* تنقلات واسعة وسط مستشاري وزارة العدل .
* القضاء : بنيات السجون ضعيفة وبعضها (آثار) .
الوفاق :-
* البرلمان يجيز التعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة .
* التعديلات تلغي مفوضية السلطة القضائية وإعادة المجلس الأعلى للقضاء .
* البشير يوجه بتخصيص بند مفتوح لتعيين الأطباء .
* نواب : زواج التراضي شغل الناس عن الحريات الأساسية .
* 20 من طلاب النيل الأبيض يحرزون الدرجة الكاملة في إمتحانات شهادة الأساس .
أخبار اليوم :-
* وزير النفط يوضح ل((أخبار اليوم)) أسباب عودة صفوف البنزين وينفي وجود أزمة .
* رئيس الجمهورية يفتتح مخازن الأدوية الجديدة .
* الهيئة التشريعية القومية تؤكد علي أهمية تقوية وتعزيز قدرات جهاز الأمن والمخابرات الوطني .
* بدء عمليات زراعة القوقعة لأكثر من 250 مريضا بمستشفى إبن سينا .
الرأي العام :-
* موسكو : البشير لم يساوم علي فصل الجنوب بالمحكمة الجنائية .
* سلفاكير يشكل لجنة لإحتواء خلافات قطاع الشمال .
* الرئيس يوجه المالية بتخصيص ميزانية مفتوحة لتوظيف الأطباء .
* إستقالة قيادات بارزة بحزب المؤتمر السوداني .
* تراجي : الوساطة في محنة بسبب إنشقاقات قطاع الشمال .
التيار :-
* في مرحلة السمات العامة ..وسط جدل .. البرلمان يقر تعديلات الحريات .
* سرقة كاميرا تصوير تلفزيوني باهظة الثمن أثناء فعاليات للمؤتمر الوطني .
* الخارجية تشرع في سداد متأخرات السودان لدى الأمم المتحدة .
الصيحة :-
* ((الموساد)) يكشف تفاصيل جديدة حول تهجير يهود اثيوبيا عبر السودان .
* الشرطة : ضبط أسلحة بكسلا تمثل عتادا لحرب ضد الدولة .
* البشير يوجه المالية بتخصيص بند مفتوح لتعيين الأطباء .
* ((الصليب الأحمر)) : الحكومة لم ترد على طلب منذ ((13)) عاما لزيارة السجون .
الوطن :-
* قرار بمنع زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بالخرطوم .
* البرلمان يجيز تعديلات الحريات و((أمين)) يصف نواباً ب((التلاميذ)) .
* الطيران المدني : أكثر من مائتي طائرة تعبر الأجواء السودانية يومياً .
* ((كبدة إبل)) تؤدي لتسمم ((18)) شخصا ببورتسودان .
* المحكمة الإدارية تشطب طعون أحمد بلال ضد أعضاء ((المركزية)) .
آخر لحظة :-
* منع المعلمين من الجمع بين المدارس الحكومية والخاصة .
* البشير : (لا نريد طبيبا عاطلا عن العمل) .
* العدل تنصح المستشارين بالحذر في الحديث عبر وسائل التواصل .
* المركزي : السودان مهيأ للتعامل مع المصارف العالمية .
* سلافة الهندي : إشراقة تنكرت لمبادئ الشريف .
* عبد المحمود : نأمل أن تسهم زيارة شكري في إزالة التوترات .
ألوان :-
* والي غرب كردفان ل(ألوان) : سنحاكم متفلتي الكبابيش والحمر بالقانون .
* (6) آلاف مواطن بولاية الخرطوم يبحثون عن مياه الشرب منذ عشرات السنين
*د.غلام الدين عثمان :بعض الولاة مسألة السكن ليست أولوية بالنسبة لهم .
المجهر السياسي :-
* البرلمان يجيز التعديلات في مرحلة السمات ويرفض تقليص صلاحيات (الأمن) .
* ((أمين حسن عمر)) يبدي إستياءه من تدخل جهات في تغيير التعديلات الدستورية .
* الصقور السعودية ترسم لوحة فنية تحت سماء بورتسودان .
* (6) مباريات ساخنة بالممتاز اليوم .
* سفير السودان بالقاهرة يرحب بزيارة وزير الخارجية المصري ويدعو الى عدم زيادة التوتر .
القوات المسلحة :-
* البشير يفتتح أكبر مخزن للدواء ويوجه بإستيعاب الأطباء بعد تخرجهم مباشرة .
* عبد المحمود : علي القاهرة التفاوض حول حلايب أو الذهاب للتحكيم .
* الحكومة تؤكد جاهزية وفدها لمفاوضات المنطقتين .
* حسبو يوجه بضرورة بذل الجهود التي تفضي للسلام والإستقرار في أبيي .
* جسر إنساني من الأبيض لمساعدة متضرري الحرب بجوبا .
0 views