أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2017

18 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية :-

الجريدة :-

* العاملون بمستشفي ود مدني يضربون عن العمل .

* العطش يضرب (4) آلاف مزرعة بأمري الجديدة .

* البشير يدعو لإنشاء محاكم خاصة بالقضايا الصحية في الولايات .

* البرلمان يمرر تقرير ((التعديلات الدستورية)) في جلسة عاصفة .

* أمين حسن عمر يستنكر إعتراض برلمانيين علي لغة الترابي .

المستقلة :-

* الحكومة تطالب مصر بالجلوس لمعالجة قضية حلايب .

* الأمة القومي يحدد موعدا لمؤتمره العام .

* بركة يحذر مستغلي وسائل التواصل الإجتماعي من الزج بالقبائل في الصراعات بغرب كردفان .

* قرار من الشرطة برفع حصانة منسوبيها المخالفين ونقيب المحامين يعتبره إنتصارا للقانون .

* الوطني : المرحلة المقبلة تحتاج الي “التجرد” .

* برلمانيون يحذرون من فوضي دينية على خلفية تعديلات بالدستور .

الأهرام اليوم :-

* اللواء الهادي بشري : يجب ألا نكرر خطأ حل جهاز أمن نميري .

* برطم : رئيس البرلمان يعامل النواب ك((طلبة المدارس)) .

* الجيش : مشاركة السودان في (آفريكوم) خطوة لسحبه من قائمة الإرهاب .

* قرار بمنع زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بولاية الخرطوم .

* البشير يوجه بتخصيص بند مفتوح لتعيين الأطباء .

* مسيحية بالبرلمان ترفض التمييز بين المسلمين والديانات الأخري في الدستور .

اليوم التالي :-

* ((الحريات)) تعطل إعلان الحكومة والشعبي يتحمل المسؤولية .

* الخرطوم تعلن إجراءات جديدة لحماية مرضى الكلى السودانيين في القاهرة .

* الدفع ب((300)) سيارة من قوات الدعم السريع لمناطق الكبابيش والحمر .

* الطيران المدني : حركة الطيران لم تتأثر بمناورات مروي .

* نظام ((الكسر)) يؤدي الي إنهيار سوق المحصول في القضارف .

* استمرار أزمة البنزين في شندي .

السوداني :-

* البشير يعقد إجتماعا مغلقا لخمس ساعات بشأن الدواء .

* غرق (9) أفراد من أسرتين بشمال دنقلا وخشم القربة .

* إرجاء إعلان تشكيل الحكومة لتعثر المفاوضات مع (الشعبي) .

* نجاة مسؤول بجنوب كردفان من محاولة إغتيال أثناء نومه .

* قيادات جبال النوبة ترفض المشاركة في التفاوض ضمن وفد عرمان .

الإنتباهة :-

* منع مشايخ حلايب من التعامل مع الإعلام السوداني .

* سلفاكير يفوض ((تعبان)) لحل أزمة ((الشعبية)) .

* ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بكسلا .

* الرئيس : (لا نريد أي طبيب عاطلا عن العمل ) .

* تنقلات واسعة وسط مستشاري وزارة العدل .

* القضاء : بنيات السجون ضعيفة وبعضها (آثار) .

الوفاق :-

* البرلمان يجيز التعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة .

* التعديلات تلغي مفوضية السلطة القضائية وإعادة المجلس الأعلى للقضاء .

* البشير يوجه بتخصيص بند مفتوح لتعيين الأطباء .

* نواب : زواج التراضي شغل الناس عن الحريات الأساسية .

* 20 من طلاب النيل الأبيض يحرزون الدرجة الكاملة في إمتحانات شهادة الأساس .

أخبار اليوم :-

* وزير النفط يوضح ل((أخبار اليوم)) أسباب عودة صفوف البنزين وينفي وجود أزمة .

* رئيس الجمهورية يفتتح مخازن الأدوية الجديدة .

* الهيئة التشريعية القومية تؤكد علي أهمية تقوية وتعزيز قدرات جهاز الأمن والمخابرات الوطني .

* بدء عمليات زراعة القوقعة لأكثر من 250 مريضا بمستشفى إبن سينا .

الرأي العام :-

* موسكو : البشير لم يساوم علي فصل الجنوب بالمحكمة الجنائية .

* سلفاكير يشكل لجنة لإحتواء خلافات قطاع الشمال .

* الرئيس يوجه المالية بتخصيص ميزانية مفتوحة لتوظيف الأطباء .

* إستقالة قيادات بارزة بحزب المؤتمر السوداني .

* تراجي : الوساطة في محنة بسبب إنشقاقات قطاع الشمال .

التيار :-

* في مرحلة السمات العامة ..وسط جدل .. البرلمان يقر تعديلات الحريات .

* سرقة كاميرا تصوير تلفزيوني باهظة الثمن أثناء فعاليات للمؤتمر الوطني .

* الخارجية تشرع في سداد متأخرات السودان لدى الأمم المتحدة .

الصيحة :-

* ((الموساد)) يكشف تفاصيل جديدة حول تهجير يهود اثيوبيا عبر السودان .

* الشرطة : ضبط أسلحة بكسلا تمثل عتادا لحرب ضد الدولة .

* البشير يوجه المالية بتخصيص بند مفتوح لتعيين الأطباء .

* ((الصليب الأحمر)) : الحكومة لم ترد على طلب منذ ((13)) عاما لزيارة السجون .

الوطن :-

* قرار بمنع زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بالخرطوم .

* البرلمان يجيز تعديلات الحريات و((أمين)) يصف نواباً ب((التلاميذ)) .

* الطيران المدني : أكثر من مائتي طائرة تعبر الأجواء السودانية يومياً .

* ((كبدة إبل)) تؤدي لتسمم ((18)) شخصا ببورتسودان .

* المحكمة الإدارية تشطب طعون أحمد بلال ضد أعضاء ((المركزية)) .

آخر لحظة :-

* منع المعلمين من الجمع بين المدارس الحكومية والخاصة .

* البشير : (لا نريد طبيبا عاطلا عن العمل) .

* العدل تنصح المستشارين بالحذر في الحديث عبر وسائل التواصل .

* المركزي : السودان مهيأ للتعامل مع المصارف العالمية .

* سلافة الهندي : إشراقة تنكرت لمبادئ الشريف .

* عبد المحمود : نأمل أن تسهم زيارة شكري في إزالة التوترات .

ألوان :-

* والي غرب كردفان ل(ألوان) : سنحاكم متفلتي الكبابيش والحمر بالقانون .

* (6) آلاف مواطن بولاية الخرطوم يبحثون عن مياه الشرب منذ عشرات السنين

*د.غلام الدين عثمان :بعض الولاة مسألة السكن ليست أولوية بالنسبة لهم .

المجهر السياسي :-

* البرلمان يجيز التعديلات في مرحلة السمات ويرفض تقليص صلاحيات (الأمن) .

* ((أمين حسن عمر)) يبدي إستياءه من تدخل جهات في تغيير التعديلات الدستورية .

* الصقور السعودية ترسم لوحة فنية تحت سماء بورتسودان .

* (6) مباريات ساخنة بالممتاز اليوم .

* سفير السودان بالقاهرة يرحب بزيارة وزير الخارجية المصري ويدعو الى عدم زيادة التوتر .

القوات المسلحة :-

* البشير يفتتح أكبر مخزن للدواء ويوجه بإستيعاب الأطباء بعد تخرجهم مباشرة .

* عبد المحمود : علي القاهرة التفاوض حول حلايب أو الذهاب للتحكيم .

* الحكومة تؤكد جاهزية وفدها لمفاوضات المنطقتين .

* حسبو يوجه بضرورة بذل الجهود التي تفضي للسلام والإستقرار في أبيي .

* جسر إنساني من الأبيض لمساعدة متضرري الحرب بجوبا .

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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