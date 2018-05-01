قرار بأن لا يقل رأس مال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب عن مليون دولار

قرار بأن لا يقل رأس مال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب عن مليون دولار1 مايو 2018 | صحيفة السودان
الخرطوم – أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء القومي و وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2018م والخاص بوضع ضوابط التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب والتي تمنح بموجب قانون تشجيع الاستثمار القومي.
ونص القرار على أن يمنح الترخيص للمشروعات الصغيرة و المتوسطة وفق الضوابط والتي تشمل: أولاً : مراعاة احتياجات اقتصاد البلاد لتنوع النشاط المعني وحجم الاستثمار القائم به.، وثانيا : أن يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة القائمة التي لم يتم توطينها، وثالثا : أن لا يقل رأس مال المستثمر الخاص بالمشروع عن مليون دولار.
سونا