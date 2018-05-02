إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور إنجاز للدبلوماسية القطرية

2 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم- أكد مجدي خلف الله، رئيس مكتب سلام دارفور، أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي تنفذ الاتفاقات في إطار الحركات المسلحة التي توقع على وثيقة الدوحة.

وقال إن مشاورات برلين بين الحكومة والحركات المسلحة التي عقدت مؤخرا لم تفشل بل تعثرت، وأرجع مجدي تعثر المشاورات لأن الحركات طالبت بآليات تنفيذ جديدة للاتفاق قبل الاتفاق على أجندة التفاوض، لافتا إلى أن المشاورات كانت لتقريب وجهات النظر والتفاكر حول التفاوض في الدوحة في المرحلة المقبلة، مبينا أنه تم عقد لقاءات مع الخارجية الألمانية، وكانت الحركات تسعى لإيجاد آلية جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم بينهم وبين الحكومة في الدوحة، مشددا على أن ذلك مرفوض من قبل الحكومة طالما تمت الموافقة على أن الدوحة هي مقر التفاوض وبوثيقة الدوحة التي تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية حول إبرام أي اتفاق سيتم مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل بروتوكول، إما أن تكون بروتوكولا أمنيا في الترتيبات الأمنية أو بروتوكولا سياسيا يخص هذه الحركة .

بوابة الشرق

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