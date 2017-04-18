السودان يجميد اتفاق سوداني مصري لمكافحة البعوض الناقل للملاريا لعدم إلتزام الجانب المصري

18 أبريل 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – جمّد السودان البروتوكول السوداني المصري الخاص بمكافحة البعوض الناقل للملاريا، والمعروف بمشروع “قامبيا”، والذي نفذ بمناطق في ولاية شمال السودان.

ووقع البروتوكول في عام 1972 لمكافحة الملاريا في مدينة وادي حلفا بشمال السودان، ومدد إلى منطقة أبوحمد بولاية نهر النيل وحلفا الجديدة.

وقالت مصادر “لصحيفة السودان” إن الرئيس السوداني، عمر البشير، وجه بتجميد البروتوكول بعد إبدائه جملة من التحفظات، من ضمنها غياب التزام الجانب المصري بالشراكة فيه، وتوفير معينات العمل ووسائل الحركة، ولا سيما أن منظمة الصحة العالمية تدفع للجانب المصري مليون دولار من أجل لتمويله.

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كتبه في يوم 18 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الصحة.

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الأخبار المحلية

السودان يجميد اتفاق سوداني مصري لمكافحة البعوض الناقل للملاريا لعدم إلتزام الجانب المصري

الخرطوم – جمّد السودان البروتوكول السوداني المصري الخاص بمكافحة البعوض الناقل للملاريا، والمعروف بمشروع “قامبيا”، والذي نفذ بمناطق في ولاية…

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