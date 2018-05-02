رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ اليوم زيارة إلى السودان

2 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – وصل رئيس الوزراء الإثيوبي،دكتور أبي أحمد ، إلى البلاد، اليوم في أول زيارة رسمية له للسودان تستغرق يومين . وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي بالخرطوم.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورقينى قبيو في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم إن رئيس الوزراء الإثيوبي سيجري مباحثات مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن سعادته بالزيارة وامتنانه للعلاقات الوطيدة بين شعبي البلدين.
وأوضح أن الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء الإثيوبي سيعقدون مباحثات مع رصفائهم في السودان.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي يرافقه خلال هذه الزيارة وزراء الخارجية والدفاع والمياه والطاقة والاتصالات وحكام الأقاليم المجاورة للسودان (أقاليم بني شنقول والأمهرا والتقراي)،.

سونا

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كتبه في يوم 2 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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