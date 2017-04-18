محلل اقتصادى : إشادة أمريكا بالأداء الاقتصادى بالبلاد تسندها معطيات موجبة على أرض الواقع

18 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – إعتبر المحلل الاقتصادى المعروف الكندى يوسف إشادة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في السودان السيد استيفن كوستيس بالاداء الاقتصادى في البلاد بادرة طيبة ومطلوبة ولكنها لم تأتى من فراغ بل تسندها معطيات موجبة على أرض الواقع .

وأضاف الكندى فى تصريح (لسونا) أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مطمئنة للغاية اذ تمكن السودان خلال الثلاث سنوات الاولى من عمر البرنامج الخماسى للاصلاح الاقتصادى للدولة 2015 -2019م رغم المقاطعة الامريكية من تحقيق معدلات نمو موجبة فى الاقتصاد تتراوح ما بين 3,4 % فى ادناها وتجاوزت فى اعلاها الـ 6% بجانب أن السودان ظل يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين من كافة أنحاء العالم بما فى ذلك الشركات الغربية لافتا الى أن إجمالى حجم الاستثمار الأجنبى فى البلاد قد تجاوز مليارات الدولارات حسب التقارير الصادرة من وزارة الاستثمار مرجعا الفضل فى تدفق هذه الأموال الى داخل البلاد الى صلاح بيئة الاستثمار بنية وتشريعا إضافة الى توفر الموارد الطبيعية الهائلة خاصة فى مجال الزراعة والرى والثروة الحيوانية والمعدنية الامر الذى جعل من السودان الدولة المناسبة والمحورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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