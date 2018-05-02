وزير الدولة بالنفط: الأولوية لتوفير الوقود للموسم الزراعي

2 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد وزير الدولة بالنفط والغاز المهندس سعد الدين حسين البشرى أن من أولويات وزارته توفير الوقود للموسم الزراعي والسعي لتوسعة المواعين التخزينية للمواد البترولية .
وكشف سعدالدين عن تشغيل مصفاة جديدة خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تعمل على حل أزمة الوقود، مشيدا بالمهندسين السودانيين الذين عكفوا على صيانة مصفاة الجيلي لأول مرة بأيد سودانية خالصة، كاشفا عن خطة محكمة لحل ضائقة الوقود نهائيا بالبلاد.
وأكد وزير الدولة بالنفط والغاز – خلال رده اليوم بالمجلس الوطني على السؤال المقدم من العضوين: حياة أحمد الماحي عن دوائر المؤتمر الوطني، والمستقل مبارك النور عبدالله حول ندرة الوقود وعدم توفره بالطلمبات – أكد أن شح الوقود زاد من سعر الجالون بالولايات الى (130) جنيها.
واستعرض الوزير دور الوزارة لتوفير الوقود من تاريخ وصول السفن للميناء؛ بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، موضحا أن هناك مربطا واحدا لرسو السفن، وهو ما يؤثر على انسياب الوقود بالسرعة المطلوبة، داعيا إلى توسيع مواعين التفريغ وتعديل المرابط ببورتسودان لاستيعاب أكثر من باخرة في وقت واحد، كما دعا الى زيادة الوقود للموسم الزراعي حتى لا يؤثر شح الوقود على الزراعة والحياة الاقتصادية العامة والالتزام بدفع التمويل.
وحول تحديد وتوفير كمية الوقود المطلوبة للزراعة الآلية وكيفية ترحيلها، من خلال السؤال المقدم من العضو علي عبدالرحمن محمد؛ عن دوائر المؤتمر الوطني، أبان وزير الدولة بالنفط والغاز أن هناك ترتيبات؛ حيث كونت لجنة مع الجهات ذات الصلة لإنجاح الموسم الزراعي، كما خصص مكتب داخل وزارة النفط والغاز لمتابعة ترحيل الوقود وكيفية وصوله في الوقت المناسب، مبيناً أن الوزارة أعدت خطة لجميع مراحل العمليات الى جانب عمليات الرش والتحضير المبكر وفق جدول لجميع الولايات.
وأوضح وزير الدولة بوزارة النفط والغاز أن هناك شركات لديها مخازن لتخزين المواد البترولية، وأن المجال مفتوح للشركات لإنشاء مستودعات وفقا للمواصفات التي تضعها الوزارة، واعدا بالعبور بالأزمة الى بر الأمان، مشيرا الى التنسيق المحكم بين وزارة النفط والغاز ووزارة الزراعة في مجال تبادل المعلومات.
من جانبهم تطرق عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى خطة الوزارة واحتياطاتها في جميع ولايات البلاد، واقترحوا أن تكون هناك أنابيب لنقل الوقود، مشيرين الى الاهتمام بالمواقيت الزراعية.

سونا

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 2 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

الرئيس البشير يصدر قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد وإغلاق (13) بعثة دبلوماسية

الخرطوم أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية مساء الأربعاء قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد ترشيدا للإنفاق الذي…

3 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الاستثمار: إلغاء تراخيص ونزع الأراضي التي لم تستغل من المستثمرين

الخرطوم – أكد وزير الاستثمار مبارك الفاضل اتخاذ قرار بإلغاء تراخيص ونزع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم تستغل من المستثمرين…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الدولة بالنفط: الأولوية لتوفير الوقود للموسم الزراعي

الخرطوم – أكد وزير الدولة بالنفط والغاز المهندس سعد الدين حسين البشرى أن من أولويات وزارته توفير الوقود للموسم الزراعي…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بعد تصاعد المطالب.. السودان يقيّم مشاركته بحرب اليمن

الخرطوم – قال وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية علي محمد سالم إن بلاده تعكف هذه الأيام على دراسة لتقييم مشاركة…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ اليوم زيارة إلى السودان

الخرطوم – وصل رئيس الوزراء الإثيوبي،دكتور أبي أحمد ، إلى البلاد، اليوم في أول زيارة رسمية له للسودان تستغرق يومين…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور إنجاز للدبلوماسية القطرية

الخرطوم- أكد مجدي خلف الله، رئيس مكتب سلام دارفور، أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي…

2 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل