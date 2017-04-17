عضو بآلية تنفيذ مخرجات الحوار : الحكومة الجديدة نموذجية

17 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – اعتبر الدكتور عثمان أبو المجد عضو آلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، رئيس تحالف قوى الشعب العاملة، حكومة الوفاق الوطني الجديدة، نموذجية وخالية من المحاصصة، وتقوم على منهج التخطيط الاستراتيجي.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المهام الواجب تنفيذها من قبل هذه الحكومة وفقاً لمخرجات الحوار تتمثل في تحقيق معاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

ورأى أبو المجد أن نقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي، أمر طبيعي، وتم وفق التعديلات الدستورية التي تمت إجازتها خاصة وأنها تجعل رئيس مجلس الوزراء مراقبا ولصيقا.

من جهة أخرى أوضح أبو المجد أن مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها لم تترك أي باب للمحاصصة.

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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