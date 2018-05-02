وزير الاستثمار: إلغاء تراخيص ونزع الأراضي التي لم تستغل من المستثمرين

2 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد وزير الاستثمار مبارك الفاضل اتخاذ قرار بإلغاء تراخيص ونزع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم تستغل من المستثمرين الأجانب والوطنيين؛ بحسب قانون الاستثمار لإعادة توزيعها من جديد.

جاء ذلك خلال رد وزير الاستثمار اليوم بالمجلس الوطني على السؤال حول الأراضي الممنوحة للاستثمار الأجنبي المقدم من العضو المستقل أبوالقاسم برطم. .

وأشار وزير الاستثمار الى أن الاستثمارات الأجنبية شملت خمسة عشر مشروعا في الولاية الشمالية وعشرة مشاريع في نهر النيل، مبينا أن مشاريع النيل الأبيض لم تستغل، وأشار الى أن العالم العربي يطلب نحو عشرين مليون طن من الأعلاف وخمسة ملايين طن من العلف الأخضر، موضحا سعيهم لزيادة المساحات في زراعة البرسيم لسد الفجوة العربية.

ودعا مبارك المستثمرين في الاستثمار فى الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم حتى تكتمل دائرة الاستثمار، وكشف عن خطة للتوسع في الاستثمار الأجنبي مع عدد من الدول، لافتا الى توقيع عدد من الاتفاقيات .

وأشار الوزير الى نهج الوزارة في استقطاب المستثمرين والشركات عبر نظام البوت.

من جهتهم؛ دعا المتحدثون من أعضاء المجلس الوطني الى ضرورة تشجيع المستثمر وتسهيل الإجراءات الاستثمارية والتوسع في الولايات، مستفسرين عن مدى جاهزية الخارطة الاستثمارية للأراضي والاشتراطات التي تعمل على تأسيس البنى التحتية ومعالجة الأخطاء وإلزام المستثمرين بتشغيل الشباب لمكافحة العطالة.

وأوضح مبارك أن الاستثمار يعتمد على المناخ، مبينا أن الحصار الاقتصادي له الأثر البالغ في الاستثمار وإحجام المستثمرين في السودان، متطرقا الى أن البنيات الأساسية من كهرباء ومياه وطرق تحتاج الى جهود لتأسيسها.

وكشف وزير الاستثمار عن أن سلطة الاستثمار متاحة للولايات دون الرجوع لوزارة الاستثمار، لافتا الى أن الاستثمار الأجنبي العربي خاصة؛ قد ساهم فى البنى الأساسية فى الكهرباء في خزان الروصيرص وسد مروي، مؤكدا أن الاستثمارات الوطنية موجودة ومتمثلة فى الشركات والأفراد فى شمال كردفان، دارفور، نهر النيل والشمالية.

ونفى مبارك أن يكون هناك تمييز فى الاستثمار بين المستثمر الوطني و الأجنبي، كاشفا عن رؤية الوزارة فى خارطة استثمارية تكون أساسا للاستثمار بالبلاد بتوفير المعلومات للجهات المستثمرة، مبينا أن سلطة الأراضي سلطة ولائية وأن دور الوزارة تنسيقي مع حكومات الولايات.

وطمأن وزير الاستثمار المجلس الوطني بأن الاستثمار في السودان يمضي الى الأفضل وفق خطة تجعله قاطرة البلاد.

سونا

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