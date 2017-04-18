الحكومة: قضية حلايب ستعكر صفو العلاقة مع القاهرة إذا لم تحل

18 أبريل 2017 | صحيفة السودان

القاهرة – طالبت السفارة السودانية في القاهرة، المصريين بالإقدام في التوجه لإيجاد حل للمشكلات العالقة بين البلدين في مقدمتها قضية حلايب، وأوضحت أنه بدون الإقدام على معالجتها ستظل تعكر صفو العلاقات بين البلدين، ويقتضي التمهيد لحل القضية وقف الإجراءات المصرية الأحادية في حلايب ثم الجلوس والتفاوض، وإلا فيمكن للبدين الذهاب الى التحكيم، في وقت أكدت أهمية زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الى الخرطوم الخميس المقبل لعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وقال سفير السودان في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، في تصريحات صحفية أمس، إن الآمال ما زالت معقودة على علاقات نموذجية بين الخرطوم والقاهرة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل رغم الانفلات الإعلامي وبقاء بعض القضايا العالقة والحساسة دون حل، وأوضح أن السودان ومصر تتطابق وجهات نظرهما إزاء العديد من القضايا وهذا لا يمنع تفاوت مواقفهما أو رؤاهما بشأن قضايا أخرى، وينبغي للطرفين السعي لتعزيز مواقفهما المتطابقة وإيجاد قواسم مشتركة للموضوعات التي لا تتطابق وجهات نظرهما بشأنها. لافتاً الى أن التنفيذ غير المتوزان لاتفاقية الحريات الأربع والتي تسهل حركة الشعبين وظل السودان ينفذها بقدر كبير من جانب واحد انعكس بسلبياته على أوضاع مواطنيه بمصر.

الجريدة

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كتبه في يوم 18 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

الحكومة: قضية حلايب ستعكر صفو العلاقة مع القاهرة إذا لم تحل

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