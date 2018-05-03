الرئيس البشير يصدر قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد وإغلاق (13) بعثة دبلوماسية

3 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية مساء الأربعاء قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وسعياً لترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وفق أقصى درجة من الفاعلية .

وألزم القرار وزارة الخارجية والوزارات والجهات الاخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي بإغلاق (13 ) بعثة دبلوماسية في الخارج. واعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية. كما قضى القرار بإغلاق أربع بعثات قنصلية، حيث يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقا للقرار من سفير واحد فقط وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان .

وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً .

كما حدد القرار معايير اختيار الملحقين ، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.
وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي .

وقضى القرار كذلك بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في أبو ظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض أكسبو 2020 م ويتم بعده إلغاؤها .
وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات .

وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50% .
كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها .
وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء اجرائياً.. لتمثيل البلاد خارجيا والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.

سونا

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كتبه في يوم 3 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

الرئيس البشير يصدر قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد وإغلاق (13) بعثة دبلوماسية

الخرطوم أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية مساء الأربعاء قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد ترشيدا للإنفاق الذي…

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