هيئة نظافة ولاية الخرطوم تطلق حزمتها الاولي لجائــزة الخرطــوم للنظــافة

18 أبريل 2017

| صحيفة السودان

الخــرطوم – أطلقــت هيئة نظافة ولاية الخرطوم حزمتها الاولي لجائــزة الخرطــوم للنظــافة عبر جملة من الحوافز لتشجيع مشروع نظافة الحي النموذجي .

جاء ذلك خلال إجتماع مناقشة تقرير الربع الاول من العام 2017م للادارة العامة لتعزيز النظافة .

وأشــاد مدير عام الهيئة دكتور مصعب برير بالجهود الكبيرة لبرنامج تعزيز النظافة في مجال التوعية وتحريك المجتمع تجاه قضايا النظافة ممتدحا للعلمية والفاعلية التي تم بها تنفيذ برامج الاعلام الالكتروني ومبادرات المجتمع فضلا عن خلق نافذة للتواصـل مع اهل الاعلام عبر منتدي تعزيز النظافة الشهري .

ووجه برير بفتح باب التنافس لنيل جائزة الخرطوم للنظافة للاحياء النموذجية لتحقيق مؤشرات مشروع نظافة الحي النموذجي عبر اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفقا للمحاور الثلاثة المجازة للتأهيل للجائزة .

وأوضــح مدير الادارة العامة لتعزيز النظافة موسي عوض أن خطوات التقديم للجائزة تتم بالحضور لمباني الهيئة لملء استمارات التقديم او التواصل عبر الايميل التالي khartoumcleaning@gmail.com .

وعلى ذات الصعيد وجه دكتور مصعب البرير المدير العام لهيئة نظافة ولاية الخرطوم بفتح الباب واسعا للتنافس على جائزة الخرطوم لنظافة الاحياء النموذجية .

وأستعرض برير فى تصريح (لسونا) المحاور الثلاثة المجازة للتأهيل للجائزة والتى من بينها تحقيق الحى النموذجى وفقا لمرجعيات دليل نظافة الحى النموذجى عبر اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى .

وأشاد برير بالجهود الكبيرة التى اضطلعت بها برامج تعزيز النظافة فى مجال التوعية %8

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