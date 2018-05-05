بدء الاجتماعات الفنية لسد النهضة بأديس أبابا

بدء الاجتماعات الفنية لسد النهضة بأديس أبابا5 مايو 2018 | صحيفة السودان
أديس أبابا – بدأت صباح اليوم في فندق ايللي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الفنية الـ (18) بسد النهضة بين السودان واثيوبيا ومصر بحضور وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث .
ويرأس وفد السودان دكتور معتز موسى وزير الموارد المائية والسدود فيما يرأس د.محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية الجانب المصر وسلشي بيكيلي وزير الموارد المائية الجانب الاثيوبي.
وتشمل أجندة الاجتماع مناقشة ملاحظات الدول الثلاث علي التقرير الاستهلالي لترفع للاستشاري ، بجانب وضع موجهات لدفع الدراسات والنقاط التعاقدية مع الاستشارية.
وتشير (سونا) الى أن اجتماعات اللجنة الفنية تأتى تمهيدا لتقريب وجهات النظر فى المسار الفنى قبل اجتماع وزراء الخارجية والرى والأمن فى منتصف الشهر الجارى والمقرر انعقاده فى أديس أبابا.
سونا