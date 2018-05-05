في أول يوم انتاج لها مصفاة الخرطوم تضخ 1500 طن بنزين وسيرتفع إلى 2200

5 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت المهندسة منيرة محمود مديرة شركة مصفاة الخرطوم عن ضخ 1500 طن بنزين صباح اليوم لشركات التوزيع في اليوم الأول للإنتاج، مشيرة إلى أن إنتاج الجازولين بلغ 1400طن يوميا منذ أربعة أيام .

وأضافت مديرة المصفاة خلال تقديمها تنويرا شاملا عن عمل المصفاة، أن إنتاج المصفاة سيرتفع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل إلى 2200 طن من البنزين و2300 طن من الجازولين.

وأشارت إلى أن المصفاة تسهم في تغطية احتياجات البلاد من الغاز بحوالي 85% بواقع 850 طنا في اليوم، مؤكدة أن العمل يسير بصورة طبيعة في المصفاة.

سونا

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