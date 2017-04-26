السلطات السودانية تحبط تهريب 175 رأساً من الضأن المصري مصاب بطفيل (الايميربا)

26 أبريل 2017 | صحيفة السودان

حلايب – أوقفت السلطات الأمنية السودانية المشتركة (حماية التهريب وجهاز الأمن الاقتصادي) في منطقة (قبانيت) بمثلث حلايب (175) رأساً من الضأن قادمة من داخل مصر في طريقها إلى السودان.
وألقت القوة الأمنية المشتركة القبض على لوري يقوده (ح ع) يحمل (175) رأساً من الضأن (ذكور وإناث) تخص التاجر (ع س) تم حجزها وتدوين بلاغ بالرقم (35) تحت المادة (198) جمارك بنيابة مكافحة التهريب وكشفت مصادر نيابية لـ (الإنتباهة) عن تشكيل لجنة من إدارة الثروة الحيوانية لفحص الحمولة وأثبتت الفحوصات إصابة جميع الحمولة بالأمراض, وأوضحت أن عينة أرسلت للخرطوم لمزيد من الفحوصات أثبتت كذلك أن الحمولة مصابة بطفيل (الايميريا) Eimeria spp وحمى الوداي المتصدع Rift Valley fever. وحمل تقرير مرفق للفحوصات أن الحمولة تحمل وباءً من شأنه الإضرار بالصادر القومي من المواشي.

الانتباهة

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الأخبار المحلية

السلطات السودانية تحبط تهريب 175 رأساً من الضأن المصري مصاب بطفيل (الايميربا)

حلايب – أوقفت السلطات الأمنية السودانية المشتركة (حماية التهريب وجهاز الأمن الاقتصادي) في منطقة (قبانيت) بمثلث حلايب (175) رأساً من…

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