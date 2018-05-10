وزير الداخلية يؤكد المساهمة في تنفيذ خط سكك حديد بابنوسة انجمينا

10 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – اعلن وزير الداخلية الفريق د.حامد منان استعداد وزارته للمساهمة في تنفيذ خط سكك حديد بابنوسة انجمينا واكد جاهزية قوات الشرطة لتأمين الخط .والتقي منان بمكتبه اليوم المهندس ابراهيم فضل عبدالله* مديرعام هيئة سكك حديدالسودان وناقش اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك .

واوضح مدير عام هيئة سكك حديد السودان في تصريح( للمكتب الصحفي للشرطة ) ان اللقاء تطرق لاحد المشاريع الهامة وهو اعداد دراسة جدوى لخط السكة حديد بابنوسة انجمينا واشار لبداية الدراسة بواسطة شركة صينية وابان ان اللقاء بحث امكانية التأمين بواسطة قوات الشرطة حتي الحدود السودانية التشادية حتي يتمكن الفريق الصيني من اكمال الدراسة.

واكد مدير السكة حديد ان وزيرالداخلية ابدى تجاوبا منقطع النظير واعلن استعداد وزارته للتعاون لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي الهام بالقيام بالعمليات التأمينية للفريق العامل ونوه الي ان الخط يبلغ طوله اكثر من 2400كيلومترداخل السودان وحوالي 800 كيلومترداخل تشاد واعتبر المشروع استرتيجي يجد الدعم من رئيس الجمهورية وكل الوزارات في السودان.

سونا.

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كتبه في يوم 10 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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