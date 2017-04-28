أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم الجمعة

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم الجمعة28 أبريل 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – ابرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم العناوين التالية :-
الجريدة:-
– البشير : لا نتوقع إجماعاً 100% و الناس لم يجمعوا على الكتب السماوية .
– مراسلون بلا حدود : السودان مازال يقمع أصوات الإعلام .
– القبض علي عدد من المنتمين لمجموعتي إشراقة و أحمد بلال .
الرأي العام:-
– البشير للقوى السياسية : إستعدوا للإنتخابات و الوقت كاف لمنع المفاجآت .
– الحكومة ترفض طلب ( الشعبية ) تأجيل المفاوضات حتى يوليو.
– إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم الأحد .
– مبعوث دولي:الوضع في جنوب السودان يزداد سوء كل يوم .
أخبار اليوم :-
– البشير : الحوار صدم المعارضة و ليس هناك مفاجأة في 2020.
– المؤتمر الوطني يبدأ فعاليات مؤتمره التنشيطي صباح اليوم .
– تراجي : صداقتي مع المؤتمر الوطني قائمة ، سأختفي عن الناس ” الما بستحملونا ”
الوفاق :-
– البشير : البلاد مقبلة علي مرحلة جديدة من الانفتاح .
– إبراهيم الأمين يشطب بلاغاً في مواجهة الصادق المهدي .
– البرلمان يدعو للإستعداد لتوجه إستثماري كبير نحو البلاد .
الوطن :-
– أمر قبض في مواجهة ثلاثة ممن تهجموا على إشراقة في دار الحزب .
– السجاد : سأزوج بناتي في ميدان عام بلا وكيل رغم الدستور.
– فرق في تشكيل كلمة ( وضيع ) كاد أن يؤدي بالصادق المهدي الي السجن .
الإنتباهة:-
– الجيش الشعبي يقتل سودانيين في بانتيو.
– البشير : نحن خدام للشعب و لن نمتن عليه .
– الحكومة : قطاع الشمال يراوغ منذ الجولة الأولي ، و لن نفاوض أي جهة لا تستطيع تنفيذ ما تم الإتفاق عليه .
السوداني:-
– المبعوث الأمريكي السابق يكشف معلومات مثيرة عن الحركات المسلحة و رفع العقوبات .
– الخارجية : توقعات كبيرة بإعفاء الديون بعد رفع العقوبات .
– مبعوث أممي يصل الخرطوم الأحد لبحث تطورات الأوضاع بليبيا .
آخر لحظة:-
– شورى الوطني ينهي أعماله بإجازة التقارير الحزبية و التنفيذية .
– أبوقردة : نسعى لجعل السودان محطاً للسياحة العلاجية.
– ناشرو الصحف يوافقون على إنفاذ لائحة أجور الصحفيين .
ألوان:-
– البشير : لم يتمرد علي الحوار إلا بقايا حاملي السلاح و اليسار.
– الأمين ل( ألوان ) : قررت عدم التشهير بالمهدي بالقبض عليه و تم شطب البلاغ .
– الخرطوم و إنجمينا تؤكدان تجديد برنامج التعاون المشترك .
المجهر السياسي:-
– الصادق المهدي : علاقتنا بمصر يجب أن تكون إستراتيجية و المشكلة ليست في المخابرات.
– وفد من الإتحاد الأفريقي و” إيقاد” يلتقي ” ميادة سوار الذهب ” بالخرطوم .
– “سلفاكير” يزور الخرطوم مطلع “مايو” المقبل .
اليوم التالي
– البشير : اليسار و المهدي تأخروا عن الإجماع الوطني .
– دراسة : ( 70 % ) من خريجي الجامعات السودانية ( بنات ).
– وزيرة الإتصالات : ( 60 % ) من قيادات العمل العام من النساء .
الصيحة:-
– ليمان يدعو لربط رفع العقوبات بتغيير في السودان .
– لقاء سري بين البشير و المهدي . . . و الميرغني يتمسك بمرشحيه للحكومة .
– إجتماع عاصف بين الميرغني و الحسن في القاهرة .
التيار
– في قضية مقتل مدير الأقطان . . شاهد يكشف أسراراً جديدة .
– مجلس الشعب المصري : جهات تؤجج الفتنة مع السودان لكنها ستفشل .
– مسؤول برلماني رفيع : زيارة السيسي الي الرياض لا تعكر العلاقات مع السعودية .
سونا
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