أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم الجمعة

28 أبريل 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – ابرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم العناوين التالية :-

الجريدة:-

– البشير : لا نتوقع إجماعاً 100% و الناس لم يجمعوا على الكتب السماوية .

– مراسلون بلا حدود : السودان مازال يقمع أصوات الإعلام .

– القبض علي عدد من المنتمين لمجموعتي إشراقة و أحمد بلال .

الرأي العام:-

– البشير للقوى السياسية : إستعدوا للإنتخابات و الوقت كاف لمنع المفاجآت .

– الحكومة ترفض طلب ( الشعبية ) تأجيل المفاوضات حتى يوليو.

– إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم الأحد .

– مبعوث دولي:الوضع في جنوب السودان يزداد سوء كل يوم .

أخبار اليوم :-

– البشير : الحوار صدم المعارضة و ليس هناك مفاجأة في 2020.

– المؤتمر الوطني يبدأ فعاليات مؤتمره التنشيطي صباح اليوم .

– تراجي : صداقتي مع المؤتمر الوطني قائمة ، سأختفي عن الناس ” الما بستحملونا ”

الوفاق :-

– البشير : البلاد مقبلة علي مرحلة جديدة من الانفتاح .

– إبراهيم الأمين يشطب بلاغاً في مواجهة الصادق المهدي .

– البرلمان يدعو للإستعداد لتوجه إستثماري كبير نحو البلاد .

الوطن :-

– أمر قبض في مواجهة ثلاثة ممن تهجموا على إشراقة في دار الحزب .

– السجاد : سأزوج بناتي في ميدان عام بلا وكيل رغم الدستور.

– فرق في تشكيل كلمة ( وضيع ) كاد أن يؤدي بالصادق المهدي الي السجن .

الإنتباهة:-

– الجيش الشعبي يقتل سودانيين في بانتيو.

– البشير : نحن خدام للشعب و لن نمتن عليه .

– الحكومة : قطاع الشمال يراوغ منذ الجولة الأولي ، و لن نفاوض أي جهة لا تستطيع تنفيذ ما تم الإتفاق عليه .

السوداني:-

– المبعوث الأمريكي السابق يكشف معلومات مثيرة عن الحركات المسلحة و رفع العقوبات .

– الخارجية : توقعات كبيرة بإعفاء الديون بعد رفع العقوبات .

– مبعوث أممي يصل الخرطوم الأحد لبحث تطورات الأوضاع بليبيا .

آخر لحظة:-

– شورى الوطني ينهي أعماله بإجازة التقارير الحزبية و التنفيذية .

– أبوقردة : نسعى لجعل السودان محطاً للسياحة العلاجية.

– ناشرو الصحف يوافقون على إنفاذ لائحة أجور الصحفيين .

ألوان:-

– البشير : لم يتمرد علي الحوار إلا بقايا حاملي السلاح و اليسار.

– الأمين ل( ألوان ) : قررت عدم التشهير بالمهدي بالقبض عليه و تم شطب البلاغ .

– الخرطوم و إنجمينا تؤكدان تجديد برنامج التعاون المشترك .

المجهر السياسي:-

– الصادق المهدي : علاقتنا بمصر يجب أن تكون إستراتيجية و المشكلة ليست في المخابرات.

– وفد من الإتحاد الأفريقي و” إيقاد” يلتقي ” ميادة سوار الذهب ” بالخرطوم .

– “سلفاكير” يزور الخرطوم مطلع “مايو” المقبل .

اليوم التالي

– البشير : اليسار و المهدي تأخروا عن الإجماع الوطني .

– دراسة : ( 70 % ) من خريجي الجامعات السودانية ( بنات ).

– وزيرة الإتصالات : ( 60 % ) من قيادات العمل العام من النساء .

الصيحة:-

– ليمان يدعو لربط رفع العقوبات بتغيير في السودان .

– لقاء سري بين البشير و المهدي . . . و الميرغني يتمسك بمرشحيه للحكومة .

– إجتماع عاصف بين الميرغني و الحسن في القاهرة .

التيار

– في قضية مقتل مدير الأقطان . . شاهد يكشف أسراراً جديدة .

– مجلس الشعب المصري : جهات تؤجج الفتنة مع السودان لكنها ستفشل .

– مسؤول برلماني رفيع : زيارة السيسي الي الرياض لا تعكر العلاقات مع السعودية .

سونا

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كتبه في يوم 28 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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الأخبار المحلية

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم الجمعة

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