إدارة أمن الطيران بمطار الخرطوم تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية

28 أبريل 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – تمكنت إدارة أمن الطيران بشركة مطارالخرطوم ممثلة في ضابط الأمن عثمان عبد الرحيم أحمد فجر اليوم ، من إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية تبلغ 40 ألف و500 ريال سعودي و8 ألاف دولار 890 يورو و11 ألف 710 درهم إماراتي ألفين و600 ريال قطري ، داخل أمتعة راكب مغادر على طائرة الخطوط العربية إلى الشارقة، وتم تسليمها لجهات الاختصاص .
وأشاد العقيد عاطف علي محمد، مدير إدارة أمن الطيران بالجهود المبذولة من قبل العاملين ( ضباط وأفراد) في الحفاظ على أمن المسافرين و الاقتصاد القومي .

سونا

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كتبه في يوم 28 أبريل 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد, منوّعات.

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الأخبار المحلية

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