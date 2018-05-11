رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح يفتتح معرض “صُنع في السودان”

11 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – افتتح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي معرض صنع في السودان في دورته الثامنة بأرض المعارض ببري؛ مساء اليوم؛ تحت شعار (صنع في السودان جودة وإتقان)، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية وأصحاب المصانع والشركات.

وقال د.عبدو داؤود سليمان وزير الدولة بالصناعة: يأتي المعرض في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد؛ مما جعلنا نحرص على إقامة الدورة الحالية بتصور مختلف عن الدورات السابقة بإقامته في خمس ولايات، مؤكدا بذلك على سلامة وقوة الصناعة والقطاع الاقتصادي في السودان ، وأبان أن انتقال المعرض الى الولايات يهدف إلى توطيد العلاقة بين الوزارة والولايات، وإشراك أكبر قاعدة صناعية؛ بجانب استكمال مسيرة تحويل السودان الى دولة صناعية ، وعبر داؤود عن شكره للشركات والبيوتات الصناعية المشاركة والبالغ عددها 250 شركة ومصنعا.

وأوضح أنه سيتم تخريج متدربي المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر، وهنالك 54 اختراعا وابتكارات جديدة مشاركة في المعرض.

من جانبه؛ طالب الاستاذ معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية؛ بإجازة قانون التنمية الصناعية وتحديد تسعيرة عادلة للكهرباء وحل مشاكل رسوم تجديد الحكر مع عدم مضاعفة الرسوم الصناعية .

وأكد البرير سعيهم – بالتنسيق مع وزارة الصناعة – على رفع المنافسة المحلية والإقليمية للصناعات السودانية ، معترفا برهق القطاع الصناعي وتأثره بالهيكلة الاقتصادية والميزانية الأخيرة للدولة نسبة لعدم توفر مدخلات الإنتاج.

وقال رئيس اتحاد الغرف الصناعية: بمقدور الصناعة السودانية قبول التحدي المفروض عليها وقيادة الاقتصاد الوطني بقوة.

سونا

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