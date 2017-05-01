’فاو‘ تطلق أداة تستغل بيانات الأقمار الاصطناعية الآنية لرصد إنتاجية مياه الزراعة

1 مايو 2017 | صحيفة السودان

نقاط للقراءة السريعة

’فاو‘ تطلق أداة تستغل بيانات الأقمار الاصطناعية الآنية لرصد إنتاجية مياه الزراعة

توفر تحليلًا دقيقًا للمياه المستخدمة بأنظمتها، وأدلة عملية على الاستخدام الأفضل

وتعين على زيادة غلة المحاصيل، والوصول بأنظمة الري إلى أقصى قدراتها

[القاهرة] أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أداةً جديدة، تمكِّن مزارعي سبع عشرة دولة بأفريقيا والشرق الأدنى من قياس فاعلية استخدام المياه في الزراعة.

الأداة WaPOR عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت، ومفتوحة للاطلاع على بيانات الأقمار الاصطناعية وخرائط ’جوجل إيرث‘، الموضحة للكتلة الحيوية المستخدمة، والمحصول الناتج عن كل متر مكعب من الماء المستهلَك، ما يساعد في تقدير الاحتياجات المائية الفعلية؛ للحصول على أعلى إنتاجية بأدنى ري.

يمكن تحديث خرائط الأداة كل يوم -إلى عشرة أيام- ويتراوح مستوى دقتها من 30 إلى 250 مترًا.

وتوفر المنظمة البيانات على مستوى الدول ابتداءً من يونيو المقبل في كلٍّ من: بنين وبوروندي ومصر وإثيوبيا وغانا والأردن وكينيا ولبنان ومالي والمغرب وموزمبيق ورواندا وجنوب السودان وسوريا وتونس وأوغندا واليمن، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

الهدف هو مساعدة صُنَّاع القرار فيها، وفق توضيح فوزي كراجة، كبير مسؤولي الموارد المائية والري بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالمنظمة.

يقول كراجة لشبكة SciDev.Net: ”تلك الدول تعاني جفافًا، وفيها فجوة غير مسبوقة بين احتياجاتها من المياه ومواردها المتاحة“.

ففي دولة مثل مصر ”تنتج كل عشرة آلاف هكتار ثمانية أطنان من القمح، باستهلاك من 7 إلى 8 آلاف متر مكعب من المياه، وبتقديرات الأداة الجديدة، يمكن إنتاج الكمية نفسها، على المساحة عينها، بما لا يزيد على 4 إلى 5 آلاف متر مكعب“.

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
0 views




كتبه في يوم 1 مايو 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الإقتصاد, منوّعات.

تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

إدارة أمن الطيران بمطار الخرطوم تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية

الخرطوم – تمكنت إدارة أمن الطيران بشركة مطارالخرطوم ممثلة في ضابط الأمن عثمان عبد الرحيم أحمد فجر اليوم ، من…

28 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم الجمعة

الخرطوم – ابرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم العناوين التالية :- الجريدة:- – البشير : لا نتوقع إجماعاً 100% و…

28 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

السلطات السودانية تحبط تهريب 175 رأساً من الضأن المصري مصاب بطفيل (الايميربا)

حلايب – أوقفت السلطات الأمنية السودانية المشتركة (حماية التهريب وجهاز الأمن الاقتصادي) في منطقة (قبانيت) بمثلث حلايب (175) رأساً من…

26 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

السودان ومصر من أكثر الدول العربية تضخماً

ارتفعت مستويات التضخم في معظم الدول العربية إلى الارتفاع خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، مع زيادة أسعار سلع، بينما…

18 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

هيئة نظافة ولاية الخرطوم تطلق حزمتها الاولي لجائــزة الخرطــوم للنظــافة

الخــرطوم – أطلقــت هيئة نظافة ولاية الخرطوم حزمتها الاولي لجائــزة الخرطــوم للنظــافة عبر جملة من الحوافز لتشجيع مشروع نظافة الحي…

18 أبريل 2017 / التعليقات على هيئة نظافة ولاية الخرطوم تطلق حزمتها الاولي لجائــزة الخرطــوم للنظــافة مغلقة / التفاصيل

الحكومة: قضية حلايب ستعكر صفو العلاقة مع القاهرة إذا لم تحل

القاهرة – طالبت السفارة السودانية في القاهرة، المصريين بالإقدام في التوجه لإيجاد حل للمشكلات العالقة بين البلدين في مقدمتها قضية…

18 أبريل 2017 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل