’فاو‘ تطلق أداة تستغل بيانات الأقمار الاصطناعية الآنية لرصد إنتاجية مياه الزراعة

1 مايو 2017

| صحيفة السودان

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’فاو‘ تطلق أداة تستغل بيانات الأقمار الاصطناعية الآنية لرصد إنتاجية مياه الزراعة

توفر تحليلًا دقيقًا للمياه المستخدمة بأنظمتها، وأدلة عملية على الاستخدام الأفضل

وتعين على زيادة غلة المحاصيل، والوصول بأنظمة الري إلى أقصى قدراتها

[القاهرة] أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أداةً جديدة، تمكِّن مزارعي سبع عشرة دولة بأفريقيا والشرق الأدنى من قياس فاعلية استخدام المياه في الزراعة.

الأداة WaPOR عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت، ومفتوحة للاطلاع على بيانات الأقمار الاصطناعية وخرائط ’جوجل إيرث‘، الموضحة للكتلة الحيوية المستخدمة، والمحصول الناتج عن كل متر مكعب من الماء المستهلَك، ما يساعد في تقدير الاحتياجات المائية الفعلية؛ للحصول على أعلى إنتاجية بأدنى ري.

يمكن تحديث خرائط الأداة كل يوم -إلى عشرة أيام- ويتراوح مستوى دقتها من 30 إلى 250 مترًا.

وتوفر المنظمة البيانات على مستوى الدول ابتداءً من يونيو المقبل في كلٍّ من: بنين وبوروندي ومصر وإثيوبيا وغانا والأردن وكينيا ولبنان ومالي والمغرب وموزمبيق ورواندا وجنوب السودان وسوريا وتونس وأوغندا واليمن، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

الهدف هو مساعدة صُنَّاع القرار فيها، وفق توضيح فوزي كراجة، كبير مسؤولي الموارد المائية والري بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالمنظمة.

يقول كراجة لشبكة SciDev.Net: ”تلك الدول تعاني جفافًا، وفيها فجوة غير مسبوقة بين احتياجاتها من المياه ومواردها المتاحة“.

ففي دولة مثل مصر ”تنتج كل عشرة آلاف هكتار ثمانية أطنان من القمح، باستهلاك من 7 إلى 8 آلاف متر مكعب من المياه، وبتقديرات الأداة الجديدة، يمكن إنتاج الكمية نفسها، على المساحة عينها، بما لا يزيد على 4 إلى 5 آلاف متر مكعب“.

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