وزارة الخارجية: مقتل ضابط الجوازات بالسفارة النيجيرية لدوافع فردية وليست له أبعاد أخرى

11 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحافيا نعت فيه ضابط الجوازات بالسفارة النيجيرية حبيب ألمون؛ والذي أعلن عن وفاته اليوم بمنزله إثر اعتداء آثم.
وأفادت الوزارة أن فريقا من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم قد انتقل لمقر الفقيد، وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وقد تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم وقد تبين أن الجريمة وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى.

وفي مايلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي:
تنعي وزارة الخارجية إنابة عن حكومة وشعب السودان المرحوم حبيبو ألمون ضابط الجوازات بسفارة جمهورية نيجيريا الشقيقة والذي أعلن عن وفاته اليوم بمنزله إثر اعتداء آثم . وتعرب وزارة الخارجية عن مواساتـها لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة والسفارة النيجيرية بالخرطوم ولأسرة الفقيد؛ سائلين الله له الرحمة والمغفرة والعلا من الجنة.
وتفيد وزارة الخارجية بأن فريقا من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم قد انتقل لمقر الفقيد وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وذلك بحضور السيد مدير دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم ومدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية والسيد مدير وحدة تأمين البعثات الدبلوماسية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقد تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم، وقد تبين أن الجريمة قد وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى .
هذا وتتابع الوزارة مع السلطات المختصة والسفارة النيجيرية بالخرطوم كافة الإجراءات القانونية.

سونا

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 11 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

رئيس الجمهورية يثمن مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية

الخرطوم – ثمن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية لافتا الي رسوخ…

11 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزارة الخارجية: مقتل ضابط الجوازات بالسفارة النيجيرية لدوافع فردية وليست له أبعاد أخرى

الخرطوم – أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحافيا نعت فيه ضابط الجوازات بالسفارة النيجيرية حبيب ألمون؛ والذي أعلن عن وفاته اليوم…

11 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح يفتتح معرض “صُنع في السودان”

الخرطوم – افتتح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي معرض صنع في…

11 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 10 مايو 2018

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 10 مايو 2018. الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة…

10 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الداخلية يؤكد المساهمة في تنفيذ خط سكك حديد بابنوسة انجمينا

الخرطوم – اعلن وزير الداخلية الفريق د.حامد منان استعداد وزارته للمساهمة في تنفيذ خط سكك حديد بابنوسة انجمينا واكد جاهزية…

10 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الإمارات والسودان يوقعان اتفاق لرفع التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار

دبي – اختتم مساعد وزير خارجية الإمارات للشؤون الاقتصادية امس الأربعاء، زياته إلى السودان، حيث أجرى خلالها مباحثات تجارية ناجحة…

10 مايو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل