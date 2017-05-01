الخرطوم تدرس إلغاء اتفاق الحريات الأربع مع القاهرة

1 مايو 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – علمت (المصادر) من مصادر دبلوماسية مطلعة بترتيبات حكومية لدراسة السودان لإلغاء اتفاقية الحريات الأربع التي وقعها مع جمهورية مصر منذ عهد الرئيس حسني مبارك في عام 2004، وأشارت المصادر إلى أنه برغم تطبيق الخرطوم لبنود الاتفاق مباشرة عقب التوقيع إلا أن القاهرة ظلت تتردد في الإنفاذ، وأضافت المصادر أن السودان ظل يطالب مصر بشكل متكرر بضرورة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، إلا أنه لم يحدث حتى الآن، منوهة إلى أن آخر تلك المطالبات كانت خلال زيارة الرئيس عمر البشير الأخيرة للقاهرة.
يشار إلى أن الحريات الأربع تتكون من حق العمل والتمليك والإقامة والتنقل، لمواطني البلدين.

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