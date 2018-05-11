رئيس الجمهورية يثمن مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية

11 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – ثمن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية لافتا الي رسوخ االعلاقات السودانية القطرية وتميزها
جاء ذلك لدي لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر ، بحضور مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء وسفير دولة قطر لدي السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي
وقال رئيس القضاء حيدر دفع الله في تصريحات صحفية انه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التى جرت اليوم بين السلطتين القضائيتين فى دولة قطر والسودان لافتا الى التوقيع على اتفاقية توامة بين الجانبين والتى من شانها تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
من جانبه قال السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بدولة قطر ان اللقاء تطرق الى التطور الكبير الذى حدث فى مجال التعاون القضائي بين البلدين وقال ان الجانبين وقعا على توامة للتعاون القضائي لافتا الى انه تم وضع جدول زمني لتفعيلها.

سونا

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كتبه في يوم 11 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

رئيس الجمهورية يثمن مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية

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