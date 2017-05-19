البشير يعتذر عن المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية لأسباب خاصة

19 مايو 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – قدم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اعتذاره لشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض لأسباب خاصة .

و كلف رئيس الجمهورية مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه الحسين بتمثيله في القمة و المشاركة في كافة فعالياتها .

و تمني السيد رئيس الجمهورية للقادة المشاركين أن تكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الانسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وان تحقق الأمن والسلام الدوليين وأن تؤسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك .

وتشير (سونا) إلي أن المشير البشير كان قد تسلم رسالة من شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلمها مبعوثه الخاص تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تعقد على مستوى القادة بالعاصمة السعودية الرياض .

سونا

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