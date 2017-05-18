إثيوبيا: حلايب وشلاتين سودانيتان وعلى مصر الإعتراف بذلك قبل أن تكون منطقة تكامل

18 مايو 2017

| صحيفة السودان

في ظل احتلال مصر “حلايب وشلاتين” وإسفاف الإعلام المصري تجاه السودان وحضارته وإرثه التاريخي أعلن الجانب الإثيوبي دعمه الكامل للسودان في قضية “حلايب وشلاتين”.

ومنطقة حلايب هي منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، المنطقة تتبع سياسياً وإدارياً للسودان.

وأكد ديلا ماديسين، نائب وزير الخارجية الإثيوبي للشؤون الإفريقية، أن منطقة “حلايب وشلاتين” المطلة على البحر الأحمر، تقع تحت سيادة سودانية منذ عام 1956، ولكن كان للجانب السوداني حق السيادة عليها حتى تم توقيع اتفاق ثنائي مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بتطوير تلك المنطقة في إطار التعاون بين السودان ومصر، على حد وصفه.

ظلت المنطقة تابعة للسودان سياسياً وإدارياً منذ عام 1902 و في عهد الرئيس مبارك استغلت مصر انشغال السودان بجبهاته الداخلية وحربه على المتمردين وترتيبه لأولويات الوضع الداخلي وقامت باحتلال منطقة حلايب وشلاتين السودانية بقوة السلاح وحاولت فرض الأمر الواقع في المنطقة.

وتابع ماديسين، خلال تصريحات نقلتها الوكالة الإثيوبية الرسمية الناطقة باللغة الأمهرية: “إذا كانت السودان ومصر تريدان بالفعل تطوير تلك المنطقة وإنشاء منطقة تكامل، فعليهما الاعتراف بسودانيتها ومن ثم الاتفاق بشأن التكامل”، مشددًا على أن الوثائق التاريخية تثبت أن المنطقتين تتبعان للسودان، موضحًا أن الخرطوم دفعت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في العام 1958 وتجدد سنويًا من المنظمة الدولية، وربما في هذا العام يصعد الأمر إلى المحكمة الدولية.

وشدد نائب وزير الخارجية الإثيوبي للشؤون الإفريقية، أن الدول الإفريقية كافة لا بد أن تتكاتف وتتعاون في إطار المصلحة العامة ولا تهتم بدولة دون غيرها، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من التعاون الإفريقي هو التنمية وليس النزاع على الحدود والأراضي، قائلًا: “السودان ومصر لابد أن يصلا إلى حل من أجل تكامل إفريقي حقيقي”.

وهناك تفاهم شبه تام بين إلسودان وإثيبويا في كل القضايا الإقليمية والدولية ويدعم السودان حق إثيوبيا في النهضة ورفاهية شعبها لذلك يقف بصلابة مع بناء إثيوبيا “سد النهضة” ويرى أن له مصالح فيه وقد أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في تصريحات سابقة أن أي تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد مباشر للأمن القومي السوداني.

يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير كان قد هاجم الحكومة المصرية، قائلاً إن بلاده تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراضٍ سودانية.

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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