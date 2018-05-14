السنوسي لأبوظبي والسعودية والبحرين: حصاركم لقطر «لا يعجبنا»

14 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعرب مساعد رئيس الجمهورية عنه استيائه من الأزمة الخليجية بين قطر و3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، وذكر مساعد رئيس السودان، إبراهيم السنوسي: «إن الخلاف بين دول الخليج، والحصار (الذي تفرضه الإمارات والبحرين والسعودية على قطر) لا يعجبنا».

ودعا السنوسي، دول الخليج العربي، إلى نبذ الخلاف وتحقيق الوحدة من أجل مواجهة «إسرائيل» التي تحتل الأراضي الفلسطينية.

وقال السنوسي في كلمة أمام الجالية الفلسطينية في الخرطوم، أمس الأول، بمناسبة الذكرى الـ 70 للنكبة: «ندعو إخوتنا في الخليج إلى نبذ الخلاف وتحقيق الوحدة من أجل مواجهة عدو الأمة الحقيقي، والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين».

وفي سياق متصل، جدد السنوسي موقف السودان الرافض للاعتراف بـ «إسرائيل»، قائلاً: «لن تجدوا يوماً أبواباً لسفارة الاحتلال مفتوحة في الخرطوم، ولن تجدوا أحد فنادقنا يحتفل بعد قيامها».

وانتقد السنوسي صمت منظمة الأمم المتحدة الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها مسيرات العودة في غزة. وقال: «هي (الأمم المتحدة) لا تتحدث عن سقوط القتلى والجرحى».

وتشهد السودان رفضاً شعبياً ورسمياً لمشاركة قواتها في قوات التحالف العسكري السعودي في اليمن، واعتبر «المؤتمر الشعبي» المعارض، أن إشراك قوات سودانية في الحرب الدائرة باليمن، تحت عنوان حماية الأراضي المقدسة والحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية تستند إلى أفكار عاطفية، مطالباً بإعادة القوات السودانية إلى البلاد في أقرب وقت.

وأكدت قوى شعبية أن السودان تورط في هذه الحرب التي تمزق الأراضي اليمنية، بجانب المعاناة الإنسانية.

وتوجد كتلة عريضة من النواب البرلمانيين السودانيين ترفض هذه الحرب، وتعتبر أن القوات السودانية تحارب في معركة لا ناقة لها فيها ولا جمل.

وترى عناصر برلمانية أن الحكومة السودانية، انتبهت إلى أن الحرب في اليمن هي حرب لا طائل لها، أمام صمت سعودي إماراتي، لمساعدة السودان في أزمته الاقتصادية الحالية.

وتعالت الأصوات في الآونة الأخيرة من قبل عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء بالمجلس الوطني في السودان، مطالبين بسحب القوات السودانية العاملة ضمن تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ضد جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن بهدف استعادة الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبهدف حماية الحرمين الشرفين في السعودية من مزاعم التمدد الشيعي.

يذكر أن السودان يعاني منذ مطلع العام الحالي 2018، من أزمات اقتصادية حادة تتعلق بنقص في النقد الأجنبي وارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية.

وكالات

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