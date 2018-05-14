المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يجيز تعديلات وزارية واسعة

14 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطنى – فى اجتماعه الذي انتهى فى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية؛ رئيس الحزب – أجاز تعديلا وزاريا شمل 8 وزارات و5 وزراء دولة و10 ولاة. وأشار د. فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب إلى أن التعديل الوزاري الذي أجازه المكتب القيادي سيعلن عنه رسميا اليوم (الاثنين).
الى ذلك؛ كشف نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم – في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادى – عن أن إعلان التعديلات المجازة سيتم من خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم (الاثنين) رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح .
على ذات الصعيد؛ أوضح د. فيصل أن اجتماع المكتب القيادي ناقش الوضع الاقتصادي ووجه بإجراء معالجات بجانب التأكيد على ضرورة الثقة في الجهاز المصرفي.

سونا

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كتبه في يوم 14 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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