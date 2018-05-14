وزير النقل والطرق يبحث مع نظيره القطري تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ميناء سواكن

14 مايو 2018 | صحيفة السودان

الدوحة – بحث وزير النقل والطرق والجسورالمهندس مكاوي محمد عوض بالعاصمة القطرية الدوحة مع السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري

البدء بالمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ “موانيء قطر” مع هيئه الموانئ البحرية لتطوير ميناء “سواكن”، بالإضافة إلى مناقشة مرحلة إنشاء البنية التحتية الخاصة بالميناء بما يعزز العمليات التشغيلية الخاصة به ليصبح البوابة التجارية الرئيسية في المنطقة.

وبحث سبل تطوير تجارة العبور لدول الجوار وتنمية التجارة بالمنطقة الحرة بميناء سواكن وتطرق اللقاء لمناقشه الفرص الاستثمارية بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة الموانئ والطيران والملاحة البحرية .

وأكد مكاوى أن تطوير ميناء سواكن يعتبر مشروعا استراتيجيا ليس للسودان فقط وانما للمنطقة ككل ،مشيدا بمواقف دولة قطر تجاه السودان متقدما بالشكرعلى الدعوة المقدمة له من وزير المواصلات والاتصالات .

من جانبه تقدم وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي بالشكر للحكومة السودانية على التعاون اللامحدود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها في تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ميناء سواكن ، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين قطر والسودان.

سونا

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