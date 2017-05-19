أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الجمعة 19إبريل 2017

19 مايو 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – فيما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم اليوم الجمعة :-

الرأي العام
– البشير يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة الإسلامية الأمريكية .
– رئيس الوزراء يقدم خطة الحكومة للبرلمان بالإثنين .
– مجلس الأمن الأفريقي : دارفور تجاوزت مرحلة الصراع .
– الامن يحبط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة بالقضارف .

أخبار اليوم
– رئيس الجمهورية : لم يطلب منا إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في السودان .
– أنباء عن انهيار شركات تأمين .
– حزب الأمة يصف حكومة الوفاق بأنها محاصصات و ترضيات و مكافآت لمن شاركوا في الحوار.

الصحافة
– حسبو يؤكد حرص السودان علي تعزيز العلاقات مع تشاد.
– تفاصيل إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر بالقضارف .
– البرلمان يعيد هيكلة لجانه و يضيف لجنتين .

الوطن
– رئيس البرلمان يخاطب اليوم الحفل الختامي لجائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم .
– السيسي : أنا علي اتصال دائم بالبشير و لن أسمح بتخريب علاقتنا .
– ” ارتفاع درجات الحرارة ” تؤجل زيارة أنجلينا جولي للسودان.

الإنتباهة
– دعوة رسمية للبشير لحضور قمة ( ترامب ) .
– توفير آليات جديدة استعداداً لفصل الخريف بالخرطوم .
– انهيار ( 46 ) منزلاً بسبب العواصف و الأمطار بنهر النيل.

السوداني
– البشير ينفي وجود قاعدة امريكية في السودان .
– الرئيس المصري : علاقتنا مع السودان تتعدى الإستراتيجية لمرحلة المصير الواحد.
– نواب بتشريعي الخرطوم : مواطنون يعانون للحصول على مياه ( الوضوء) .

آخر لحظة
– مجمع الفقه يتحرى رؤية هلال رمضان الجمعة المقبلة .
– بلاغات جديدة في قضية شركات الأدوية الوهمية .
– توقعات بإعلان نتيجة الشهادة الثانوية منتصف يونيو.

ألوان
– إخطار ( الشعبي ) بتعيين السنوسي مساعداً للرئيس.
– المهدي : ترامب متهم بالخيانة و عرقلة جهود العدالة .
– ارتفاع وفيات الإسهال بالنيل الأبيض الي ( 45 ) و الإصابات في ازدياد .

المجهر السياسي
– الرئيس المصري : أرفض النيل من علاقاتنا الإستراتيبجية مع السودان.
– الصحة ( 24 ) مليون مواطن معرضون للإصابة بالملاريا .
– الملحق العسكري الأمريكي يبحث بالنيل الأزرق الإلتزام بوقف العدائيات .

اليوم التالي
– البشير يعتذر عن المشاركة في قمة الرياض .
– امريكا تجدد الدعوة لحاملي السلاح للحاق بالحوار.
– ليبيا : تحرير سودانيين في تبادل لمختطفين بالكفرة .

الصيحة
– السيسي : العلاقات مع السودان تتعدى الشراكة للمصير الواحد.
– المهدي : حكومة ” الوفاق ” مكافآت لمن باعوا القضية الوطنية .
– الطيب مصطفي و بشير رحمة رئيسان للجنتين بالبرلمان .

التيار
– قطوعات واسعة ل( الكهرباء ) و الوزارة تنفي البرمجة .
– الأمم المتحدة تمهل شطري السودان ستة أشهر لحل مشكلة أبيي .
– بلاغات ضد متورطين في تمويل الإرهاب و غسيل الأموال .

الجريدة
– حرمان ( 300 ) طالب من الإمتحانات بسبب الرسوم في جامعة بحري.
– إعتقال عدد من طلاب جامعة الزعيم الأزهري.
– الإعلام المصري يستأنف حملات الإساءة للسودان .

سونا

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كتبه في يوم 19 مايو 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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