أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الجمعة 19إبريل 2017

19 مايو 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – فيما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم اليوم الجمعة :-

الرأي العام

– البشير يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة الإسلامية الأمريكية .

– رئيس الوزراء يقدم خطة الحكومة للبرلمان بالإثنين .

– مجلس الأمن الأفريقي : دارفور تجاوزت مرحلة الصراع .

– الامن يحبط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة بالقضارف .

أخبار اليوم

– رئيس الجمهورية : لم يطلب منا إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في السودان .

– أنباء عن انهيار شركات تأمين .

– حزب الأمة يصف حكومة الوفاق بأنها محاصصات و ترضيات و مكافآت لمن شاركوا في الحوار.

الصحافة

– حسبو يؤكد حرص السودان علي تعزيز العلاقات مع تشاد.

– تفاصيل إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر بالقضارف .

– البرلمان يعيد هيكلة لجانه و يضيف لجنتين .

الوطن

– رئيس البرلمان يخاطب اليوم الحفل الختامي لجائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم .

– السيسي : أنا علي اتصال دائم بالبشير و لن أسمح بتخريب علاقتنا .

– ” ارتفاع درجات الحرارة ” تؤجل زيارة أنجلينا جولي للسودان.

الإنتباهة

– دعوة رسمية للبشير لحضور قمة ( ترامب ) .

– توفير آليات جديدة استعداداً لفصل الخريف بالخرطوم .

– انهيار ( 46 ) منزلاً بسبب العواصف و الأمطار بنهر النيل.

السوداني

– البشير ينفي وجود قاعدة امريكية في السودان .

– الرئيس المصري : علاقتنا مع السودان تتعدى الإستراتيجية لمرحلة المصير الواحد.

– نواب بتشريعي الخرطوم : مواطنون يعانون للحصول على مياه ( الوضوء) .

آخر لحظة

– مجمع الفقه يتحرى رؤية هلال رمضان الجمعة المقبلة .

– بلاغات جديدة في قضية شركات الأدوية الوهمية .

– توقعات بإعلان نتيجة الشهادة الثانوية منتصف يونيو.

ألوان

– إخطار ( الشعبي ) بتعيين السنوسي مساعداً للرئيس.

– المهدي : ترامب متهم بالخيانة و عرقلة جهود العدالة .

– ارتفاع وفيات الإسهال بالنيل الأبيض الي ( 45 ) و الإصابات في ازدياد .

المجهر السياسي

– الرئيس المصري : أرفض النيل من علاقاتنا الإستراتيبجية مع السودان.

– الصحة ( 24 ) مليون مواطن معرضون للإصابة بالملاريا .

– الملحق العسكري الأمريكي يبحث بالنيل الأزرق الإلتزام بوقف العدائيات .

اليوم التالي

– البشير يعتذر عن المشاركة في قمة الرياض .

– امريكا تجدد الدعوة لحاملي السلاح للحاق بالحوار.

– ليبيا : تحرير سودانيين في تبادل لمختطفين بالكفرة .

الصيحة

– السيسي : العلاقات مع السودان تتعدى الشراكة للمصير الواحد.

– المهدي : حكومة ” الوفاق ” مكافآت لمن باعوا القضية الوطنية .

– الطيب مصطفي و بشير رحمة رئيسان للجنتين بالبرلمان .

التيار

– قطوعات واسعة ل( الكهرباء ) و الوزارة تنفي البرمجة .

– الأمم المتحدة تمهل شطري السودان ستة أشهر لحل مشكلة أبيي .

– بلاغات ضد متورطين في تمويل الإرهاب و غسيل الأموال .

الجريدة

– حرمان ( 300 ) طالب من الإمتحانات بسبب الرسوم في جامعة بحري.

– إعتقال عدد من طلاب جامعة الزعيم الأزهري.

– الإعلام المصري يستأنف حملات الإساءة للسودان .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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