الاتصالات تطلق معرض السودان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيتكس” مطلع نوفمبر القادم

14 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد إبراهيم الميرغني وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نشر التقنية الحديثة للجميع واستغلالها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان؛ يأتي على رأس اهتمامات وزارته.

وأضاف الميرغني لدى ترؤسه اجتماع لجنة المعارض أن قرار إطلاق “سيتكس” في نسخته التجريبية الأولى يأتي لاستيعاب التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً وإتاحة الفرصة للشركات السودانية للالتقاء بنظيراتها وانفتاح السوق السوداني للاستثمارات الدولية بطرح مشاريع الحكومة الإلكترونية وتسويق صناعة البرمجيات الوطنية من خلال إتاحة مساحة مقدرة للشركات الصغيرة والمبتكرين الشباب، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة للحكومة والاستفادة من تجارب ملتقى معلومات الولايات السنوي وتجارب الآخرين وكيفية التنظيم من شأنه أن يساهم في التحضير الجيد للمعرض الذي يرجى أن يكون دولياً يقام كل عام .



وناقش الاجتماع الاستعداد لمعرض السودان لتكنولوجيا المعلومات الأول والمزمع تنظيمه في نوفمبر المقبل من هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يأتي في إطار التحول نحو الحكومة الذكية وكما أنه يعضد أواصر التواصل بين الشعوب ، بموافقة مبدئية لعدد مقدر من الشركات الإقليمية والدولية فضلاً عن مشاركة المؤسسات الدولية ذات الاهتمام والصلة في المجال .

وعبر المشاركون في الاجتماع عن سعادتهم بإقامة هذا المعرض للتعريف بالسودان وإمكانياته وما وصل إليه في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ خاصة بعد رفع الحظر عن السودان مشيرين إلى الاستفادة من تجارب المؤسسات الرائدة في هذا المجال وخاصة على مستوى محيط السودان العربي والإفريقي.

سونا

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