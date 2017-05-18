رئيس لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة يؤكد استقرار الأوضاع في دارفور

18 مايو 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – استقبل وزير الخارجية المناوب، الأستاذ حامد ممتاز، بمكتبه اليوم ، رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591 لسنة 2005م، السفير فلاديمير يلشينكو، المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، وبرفقته ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وبجانب أعضاء فريق الخبراء المشكل بموجب ذات القرار.

وكان بمعية السيد الوزير المناوب كل من السفير محمود حسن الأمين، المدير العام للتعاون الدولي والقضايا الدولية، و السفير حسن حامد حسن، المنسق الوطني للقرار 1591 والقرارات ذات الصلة.

في بداية اللقاء قدم السيد فولاديمير تنويرا حول زيارتهم للبلاد ووقوفهم على الأوضاع في دارفور وأكد أن الأوضاع الإنسانية والأمنية قد استقرت بصورة واضحة رغم وجود بعض التحديات التي تتطلب جهودا إضافية، وأن دارفور تجاوزت مرحلة النزاع إلى مرحلة العودة الطوعية والبناء والإعمار،

و اشار إلى أنهم زاروا بعض معسكرات النازحين واجتمعوا مع الولاة والمسئولين في ولايات دارفور وأنهم سيعكسون تلك التطورات الإيجابية في تقريرهم إلى مجلس الأمن الدولي.

كما أشار إلى أن زيارتهم للبلاد في هذا التوقيت ليست مصادفة، بل كان مخططا لها لتتزامن نتائجها مع مداولات مجلس الأمن الدولي في يونيو القادم حول مراجعة ولاية بعثة اليوناميد، وكذلك مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بشقيها الثنائي والأممي.

وأكد السيد فولاديمير أن تقريرهم سبكون إيجابيا وأن السودان يستحق أن يجني ثمار ما تحقق من تقدم على الأرض خاصة في المسارين الأمني والإنساني.

من جانبه عبر وزير الخارجية المناوب عن سعادته بهذه الزيارة لأنها تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد حوار استمر لثلاثة أعوام ، وأكد أن السودان الآن تجاوز مرحلة النزاع والاحتراب تماما ودخل في مرحلة التوافق السياسي والانصراف للتنمية والبناء والإعمار.

كما استعرض سيادته أولويات حكومة الوفاق الوطني في تطبيق توصيات الحوار الوطني بمافي ذلك إعداد مسودة الدستور الدائم للسودان.

و طلب من رئيس لجنة العقوبات الضغط على الحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة لللحاق بالعملية السلمية أو إدراج قادتها في قائمة الجزاءات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي.

كما أكد السيد الوزير أن السودان استوفى كل مطلوبات رفع العقوبات المفروضة عليه والتي اضرت بصورة واضحة على المواطن قبل الدولة، كما أعاقت جهود السلام والتنمية والاستقرار وأضرت بالاقتصاد،

وشدد سيادته أن حكومة السودان تأمل في أن يكون تقرير رئيس لجنة العقوبات إيجابيا يعكس الحقائق التي وقفوا عليها وبما يفضي إلى رفع العقوبات بشقيها الأممي والآحادي عن السودان.

كما جدد تأكيد حكومة السودان على مواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة بذات الروح الإيجابية.

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

Loading... Loading...

0 views