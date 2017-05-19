إجراء مشاورات غير رسمية في برلين بين الحكومة و حركتي العدل و المساواة السودانية و تحرير السودان بقيادة مناوي

19 مايو 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – التقى وفد من حكومة السودان بقيادة د.أمين حسن عمر ممثل رئيس الجمهورية للمفاوضات والتواصل الدبلوماسى بشأن دارفور بوفد حركتي العدل و المساواة السودانية و تحرير السودان قيادة مناوي لمشاورات غير رسمية في العاصمة الألمانية برلين، إستجابة لدعوة كريمة من الحكومة الألمانية وبحضور ممثلين للحكومة الامريكية.

وقال د. أمين حسن عمر ممثل رئيس الجمهورية للمفاوضات والتواصل الدبلوماسى بشأن دارفور في تصريح لوكالة السودان للانباء إن اصحاب المبادرة قدموا مقترحا منهم كما عرضوا مقترحا من الحركتين وذلك في اطار جهود الحكومة الالمانية لكسر جمود المسعى للسلام في دارفور.

وأضاف الدكتور أمين ان اللقاء اتسم بروح ايجابية رغم الخلاف على نقاط، لافتا الى أن الطرف الألماني وعد بمواصلة السعي لتجسير الفجوة والتوصل لاتفاق يسمح بمواصلة التفاوض وذلك بتكثيف التشاور مع الأطراف.

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

Loading... Loading...

0 views