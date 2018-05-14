التوقيع على مشروع تجفيف الخضر والفاكهة بولاية كسلا

14 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – تم اليوم بوزارة الصناعة التوقيع على مشروع تجفيف الخضر والفاكهة بولاية كسلا بين منظمة التنمية الصناعية اليونيدو ووزارة الزراعة بولاية كسلا بتشريف وزير الصناعة دكتور موسى محمد كرامة ووكيل الوزارة بلال يوسف المبارك .
وثمن وزير الصناعة دور منظمة التنمية الصناعية اليونيدو في زيادة وتنامي التنمية الصناعية في جميع ولايات السودان.
وقال إن الاتفاقية تستهدف مشروع تجفيف الخضر والفاكهة بولاية كسلا مبيناً أن المشروع فيه محتوى تدريبي خاص للمستفيدين من التمويل لهذا المشروع من النساء العاملات والمنتجين.
وذكر أن المشروع يوضح كيفية تجفيف الخضر والفاكهة في المواسم للاستفادة منها في خارج مواعيد الإنتاج وكذلك يستهدف زيادة دخول النساء والمزارعين وتدريبهم على شكل الإدارة والترويج والتسويق لمنتجاتهم، داعياً إلى ضرورة تعميم هذا المشروع لبقية الولايات التي تعاني نفس المشاكل كنهر النيل في إنتاج البصل والخرطوم في انتاج المانجو، موجهاً بضرورة تعميم هذه التجربة وتوسيعها والتعلم منها ، مستفيدين من هذه التجربة بتقنيات تجفيف ورفع الدخول وتنظيم المنتجين في جمعيات حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع الإنتاج والصادر، مؤكدا أن هذه الاتفاقية نوعية تضيف لمجهوداتنا في تقوية حلقات الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لكثير من المنتجات.
من جانبه قال محمد السيد عبد المؤمن المدير القطري لمنظمة اليونيدو بالسودان إن المشروع بلغت تكلفته 2,500,000 يورو لمدة ثلاث سنوات وأضاف أن هذا المشروع مكون جيد لرفع التنمية الصناعية بولاية كسلا، موضحاً بأن هذا المشروع يتعلق بالتنمية الصناعية في القيمة وريادة الأعمال، داعيا للالتفاف حول المشروع من أجل تحقيق أغراضه في عملية التصنيع وريادة الاعمال والتمويل وإدارة رأس المال بالنسبة للمشروعات المختلفة.
وقال وزير الزراعة بولاية كسلا فرح علي محمدين إن المشروع يستهدف تجفيف الخضر والفاكهة والتصنيع خاصة فيما يخص السمسم والفول السوداني بالإضافة لتعليب الفاكهة، مشيدا بالمشروع والاتفاقية والشراكة ما بين ولايته ومنظمة اليونيدو. وقال إنه سيسهم في محاربة الفقر وريادة الأعمال الزراعية.

سونا

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كتبه في يوم 14 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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