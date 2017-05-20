أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 20 مايو 2017

20 مايو 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:-

الأهرام اليوم:-

* إثيوبيا تدعم أحقية السودان في ” حلايب وشلاتين” .

* الرئاسة: قرار اعتذار الرئيس من قمة الرياض مدروس وتكليف طه طبيعي.

* الحكومة تجدد مطالبتها لمصر بإعادة معدات المعدنين السودانيين .

* الخرطوم تطالب الأمم المتحدة بإدراج متمردي دارفور في قائمة العقوبات.

الانتباهة:-

* مجموعة مسلحة تقتحم جامعة الزعيم الأزهري وتصيب (16) طالبا.

* إحالة ملف اتحاد الكرة لمحكمة المال العام.

* حركتا جبريل ومني تضعان جملة من العراقيل لمواصلة التفاوض.

الوطن:-

* القصر: اعتذار الرئيس عن قمة الرياض ” قرارمدروس” .

* ملك المغرب يزور السودان لمدة أسبوع في سبتمبر المقبل.

* الحكومة وحركات دارفور تعلنان استئناف المفاوضات عبر ملحق “الدوحة” .

* الحاج آدم: أعضاء الحركة الإسلامية لا يتطلعون للمناصب.

الوفاق:-

* البشير يعتذر عن حضور قمة الرياض ويوفد طه للمشاركة.

* رئيس البرلمان يوجه بالاهتمام بتدريس القرآن الكريم.

* حسبو والرئيس التشادي يفتتحان معرض جياد بانجمينا.

الصحافة:-

* مسؤول أمريكي: الوقت مناسب لتطبيع علاقاتنا مع الخرطوم.

* صعوبات في ايصال أدوية الملاريا للولايات.

* اختتام مفاوضات برلين بين الحكومة والحركات.

أخبار اليوم:-

* مسؤول بالقصر: اعتذار البشير عن قمة الرياض مدروس.

* مصادر: قمة الرياض ستدعو لتجميد قرار ” الجنائية” .

* والي النيل الأزرق:” الشعبية” تمنع تطعيم الأطفال وتعتدي علي الرعاة.

آخرلحظة :-

* انطلاق قمة (الرياض ) اليوم .. والفريق طه ممثلا للبشير .

* الفريق سر الختم :شرعيتنا لايحددها اتحاد منتهى الصلاحية .

* عصام البشير: تجار يجعلون من رمضان موسما للربح العاجل .

السودانى :-

* بعد انقطاع (20) عاما مغادرة أول باخرة محملة بالصادرات السودانية الى أمريكا .

* مسؤول بالقصر : عدم مشاركة الرئيس فى قمة الرياض لتفويت الفرصة على المتربصين .

* طائرة ملياردير أمريكى تخترق الأجواء السودانية بالنيل الأزرق .

المجهر السياسى :-

* “البشير” يعتذر عن المشاركة فى القمة الإسلامية الأمريكية.

* “فرنانديز “يدعو “واشنطن” الى تكثيف التعاون مع السودان .

* ملك المغرب يزور البلاد سبتمبر المقبل .

* ألمانيا تجرى مشاورات غير رسمية بين الحكومة وحركتى (جبريل) و (مناوى).

اليوم التالى :-

* (49)مليون دولار قيمة كهرباء إثيوبية الى السودان وجيبوتى.

* سلفاكير : الحوار الوطنى بمن حضر ولن ننتظر الرافضين.

* الأمم المتحدة تتهم جيش جنوب السودان بقتل (114) مدنيا.

* مبادرة إعلامية بين السودان ومصر لتأسيس الاحترام المتبادل.

الجريدة :-

* البشير يعتذر عن قمة الرياض والرئاسة : تكليف طه غير منخفض.

* تشريعى الخرطوم ينتقد فشل هيئة المياه فى تفادى القطوعات.

* وقفة احتجاجية لأهالى حميد وخناق تطالب بإيقاف مصنع سيانيد وإزالة مخلفاته.

* ارتفاع فلكى فى أسعار المنازل والشقق السكنية بكل احياء العاصمة .

المستقلة :-

* اثيوبيا: حلايب سودانية.

* البرير : مشاركة طه بديلا للبشير فى قمة الرياض طبيعية.

* ضبط (110) أطنان سلع مصرية فاسدة .

* الحكومة وحركات دارفور يتفقون على إستئناف المفاوضات عبر (الدوحة).

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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