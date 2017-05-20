أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 20 مايو 2017

20 مايو 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:-

الأهرام اليوم:-
* إثيوبيا تدعم أحقية السودان في ” حلايب وشلاتين” .
* الرئاسة: قرار اعتذار الرئيس من قمة الرياض مدروس وتكليف طه طبيعي.
* الحكومة تجدد مطالبتها لمصر بإعادة معدات المعدنين السودانيين .
* الخرطوم تطالب الأمم المتحدة بإدراج متمردي دارفور في قائمة العقوبات.

الانتباهة:-
* مجموعة مسلحة تقتحم جامعة الزعيم الأزهري وتصيب (16) طالبا.
* إحالة ملف اتحاد الكرة لمحكمة المال العام.
* حركتا جبريل ومني تضعان جملة من العراقيل لمواصلة التفاوض.

الوطن:-
* القصر: اعتذار الرئيس عن قمة الرياض ” قرارمدروس” .
* ملك المغرب يزور السودان لمدة أسبوع في سبتمبر المقبل.
* الحكومة وحركات دارفور تعلنان استئناف المفاوضات عبر ملحق “الدوحة” .
* الحاج آدم: أعضاء الحركة الإسلامية لا يتطلعون للمناصب.

الوفاق:-
* البشير يعتذر عن حضور قمة الرياض ويوفد طه للمشاركة.
* رئيس البرلمان يوجه بالاهتمام بتدريس القرآن الكريم.
* حسبو والرئيس التشادي يفتتحان معرض جياد بانجمينا.

الصحافة:-
* مسؤول أمريكي: الوقت مناسب لتطبيع علاقاتنا مع الخرطوم.
* صعوبات في ايصال أدوية الملاريا للولايات.
* اختتام مفاوضات برلين بين الحكومة والحركات.

أخبار اليوم:-
* مسؤول بالقصر: اعتذار البشير عن قمة الرياض مدروس.
* مصادر: قمة الرياض ستدعو لتجميد قرار ” الجنائية” .
* والي النيل الأزرق:” الشعبية” تمنع تطعيم الأطفال وتعتدي علي الرعاة.

آخرلحظة :-
* انطلاق قمة (الرياض ) اليوم .. والفريق طه ممثلا للبشير .
* الفريق سر الختم :شرعيتنا لايحددها اتحاد منتهى الصلاحية .
* عصام البشير: تجار يجعلون من رمضان موسما للربح العاجل .

السودانى :-
* بعد انقطاع (20) عاما مغادرة أول باخرة محملة بالصادرات السودانية الى أمريكا .
* مسؤول بالقصر : عدم مشاركة الرئيس فى قمة الرياض لتفويت الفرصة على المتربصين .
* طائرة ملياردير أمريكى تخترق الأجواء السودانية بالنيل الأزرق .

المجهر السياسى :-
* “البشير” يعتذر عن المشاركة فى القمة الإسلامية الأمريكية.
* “فرنانديز “يدعو “واشنطن” الى تكثيف التعاون مع السودان .
* ملك المغرب يزور البلاد سبتمبر المقبل .
* ألمانيا تجرى مشاورات غير رسمية بين الحكومة وحركتى (جبريل) و (مناوى).

اليوم التالى :-
* (49)مليون دولار قيمة كهرباء إثيوبية الى السودان وجيبوتى.
* سلفاكير : الحوار الوطنى بمن حضر ولن ننتظر الرافضين.
* الأمم المتحدة تتهم جيش جنوب السودان بقتل (114) مدنيا.
* مبادرة إعلامية بين السودان ومصر لتأسيس الاحترام المتبادل.

الجريدة :-
* البشير يعتذر عن قمة الرياض والرئاسة : تكليف طه غير منخفض.
* تشريعى الخرطوم ينتقد فشل هيئة المياه فى تفادى القطوعات.
* وقفة احتجاجية لأهالى حميد وخناق تطالب بإيقاف مصنع سيانيد وإزالة مخلفاته.
* ارتفاع فلكى فى أسعار المنازل والشقق السكنية بكل احياء العاصمة .

المستقلة :-
* اثيوبيا: حلايب سودانية.
* البرير : مشاركة طه بديلا للبشير فى قمة الرياض طبيعية.
* ضبط (110) أطنان سلع مصرية فاسدة .
* الحكومة وحركات دارفور يتفقون على إستئناف المفاوضات عبر (الدوحة).

سونا

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كتبه في يوم 20 مايو 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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