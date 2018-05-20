استنكار سوداني شديد اللهجة على بث القنوات المصرية مسلسل “أبوعمر المصري”

20 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – استدعت الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم وأبلغته احتجاجاً رسمياً على مسلسل “أبوعمر المصري” الذي يبثّ حالياً على قنوات مصرية، تقول إنه يسيء إلى السودان.

وجاء في البيان أنه “منذ مطلع شهر رمضان، بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل بعنوان “أبو عمر المصري”، بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين في السودان”.

وأضاف أن “القائمين على المسلسل سعوا إلى إيهام المتابعين بأنّ بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل لهذا الغرض، كلوحات السيارات، التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة”.

ردا على هذا البيان، اطلقت قناة “أون” القناة المنتجة للعمل قائلة إنه تعقيبا على بيان وزارة الخارجية السودانية في شأن مسلسل “أبو عمر المصري”، وأنه يروّج بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان، فإننا نؤكد أن المسلسل بُنى على وحى وخيال مؤلّفه، ولم يحتوِ على مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السوداني الشقيق، والمسلسل لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دوماً على تقوية وتنمية علاقاتها مع دولة السودان وشعبها الشقيق.

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كتبه في يوم 20 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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