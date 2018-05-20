مفارقات التصنيفات: السودان ضمن الدول الست الأغنى في إفريقيا

20 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – جاءت 4 دول عربية، بين الدول الـ6 الأوائل، في تصنيف البنك الإفريقي للتنمية، بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي.

وأشارت آخر إحصائيات للبنك إلى أن نيجيريا تصدرت القائمة بناتج محلي قد يصل إلى 581 مليار دولار، مع نهاية العام الجاري.

وفي نفس السياق، احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بناتج محلي يبلغ 276 مليار دولار، بحسب “سكاي نيوز”.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بناتج محلي وصل إلى 264 مليار دولار، ثم تلتها الجزائر في المرتبة الرابعة بـ170 مليار دولار.

أما السودان فاحتل المرتبة الخامسة بناتج محلي قد يصل في نهاية العام إلى 124 مليار دولار، واحتل المغرب المرتبة السادسة بناتج محلي قد يبلغ 121 مليار دولار.

وكالات

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كتبه في يوم 20 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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