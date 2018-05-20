البرلمان يستمع لوزير الدفاع حول أحداث جبل مرة

20 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – يستمع المجلس الوطني – في جلسته ليوم بعد غد الاثنين – لوزير الدفاع في مسألة مستعجلة حول أحداث جبل مرة مقدمة من العضو سهام حسن حسب الله عن حزب التحرير والعدالة القومي، كما يستمع المجلس لطلب إحاطة من وزير الضمان والتنمية الاجتماعية حول توزيع الدعم النقدي المباشر مقدم من العضو محمد طاهر عسيل وآخرين.
كما يواصل المجلس – في جلسته – الاستماع لبيانات قطاع التنمية الاجتماعية حول أدائها للنصف الثاني من العام 2017والربع الأول من العام 2018، حيث يستمع لبيانات وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ووزارة تنمية الموارد البشرية.

سونا

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كتبه في يوم 20 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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