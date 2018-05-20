أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 20 مايو 2018

20 مايو 2018 | صحيفة السودان

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 10 مايو 2018.

الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

لدولار الأمريكي : 37.00جنيه

الريال السعودي : 9.86جنيه

اليورو : 43.29جنيه

الدرهم الإماراتي : 10.13جنيه

الريال القطري : 10.14 جنيه

الجنيه الإسترليني : 49.58جنيه

عن النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان

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كتبه في يوم 20 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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