أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 20 مايو 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 20 مايو 201820 مايو 2018 | صحيفة السودان
اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 10 مايو 2018.
الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
لدولار الأمريكي : 37.00جنيه
الريال السعودي : 9.86جنيه
اليورو : 43.29جنيه
الدرهم الإماراتي : 10.13جنيه
الريال القطري : 10.14 جنيه
الجنيه الإسترليني : 49.58جنيه
عن النيلين
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .
صحيفة السودان