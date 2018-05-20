السعودية تكشف لأول مرة عن مشكلة مع قوات السودان في اليمن

20 مايو 2018 | صحيفة السودان

الرياض – كشف الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة السعودية، للمرة الأولى عن مشكلة تتعلق بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وقال القائد العسكري، خلال لقائه بمدينة جدة مساء السبت، مع الوفد الإعلامي السوداني الذي استضافته وزارة الثقافة والإعلام السعودية: “أعلم أن هناك أمورا حدثت أعزوها لأسباب فنية وإدارية، مثل تأخر الرواتب للقوات السودانية لفترة ثلاثة أشهر، ولكنني أوكد أن هذه المسألة قد حلت وانتهت بالكامل ليس فقط بأثر رجعي وإنما للفترة القادمة، لكي لا يتكرر هذا الأمر مطلقا في المستقبل، لا من ناحية الرواتب أو تعويض أسر الشهداء أو المصابين فحسب، بل في جميع المعينات المطلوبة لتوفير كل مقومات العمل لتلك القوات”، وفقا لصحيفة “اليوم التالي” السودانية.

وتابع: “أنا كقائد للقوات المشتركة متأكد من أن تلك المسألة الفنية والإدارية أصبحت جزءا من الماضي، نحن نؤمن بأن الجنود لهم حقوقهم ويجب أن ينالوها”.

وأشاد بالقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن، ضباطا وأفرادا، قائلا إنهم “يتحلون بالانضباط والمعنويات العالية والاحترافية، رغم أن العدو مختلف في نمط القتال، ورغم أن العدو ليس مليشيا طبيعية”.

وعلت المطالبات في البرلمان السوداني بسحب الجنود السودانيين من اليمن، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع، في الأيام الماضية أنها تُقيّم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها بالحرب الدائرة في اليمن.

ومنذ مارس/آذار 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة “أنصار الله” في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

سبوتنيك

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كتبه في يوم 20 مايو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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